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北京例行植樹活動 軍委副主席何衛東仍缺席

特派記者陳政錄／北京3日電
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中共軍委副主席張又俠2日參加北京的植樹活動，圖為2023年張又俠、何衛東等中共中央軍委領導前往植樹。（取材自北京衛視）
中共軍委副主席張又俠2日參加北京的植樹活動，圖為2023年張又俠、何衛東等中共中央軍委領導前往植樹。（取材自北京衛視）

解放軍連續兩日在台灣周邊展開軍演，值得注意的是，中國大陸國防部晚間發布訊息指，中共中央軍委副主席張又俠昨日上午在北京通州義務植樹。然而，去年也曾出席植樹的另一軍委副主席何衛東、以及遭停職檢查的時任中央軍委委員苗華雙雙缺席。

據大陸國防部微信官方帳號轉載新華社報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠昨日上午到北京市通州區綠化地塊參加義務植樹活動。參加官員還有中共中央政治局委員兼北京市委書記尹力、中共中央軍委委員劉振立、張升民，以及中共軍委機關各部門、駐京有關單位人員。這是中共中央軍委領導連續第43年集體參加首都（指北京）的義務植樹活動。

值得注意的是，在新華社的報導中，未見中共中央軍委副主席何衛東的身影，他曾在2023年4月7日、去年4月1日，也和張又俠、尹力一起參與了該年度的這一例行性義務植樹活動。除了何衛東，今年缺席的還有時任中共中央軍委委員、軍委政治部主任苗華，苗華去年11月因涉及嚴重違紀，被停職檢查。

對於何衛東在全國「兩會」後傳出被查，國防部發言人吳謙在上月底召開的例行記者會中表示，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」，與過去國防部長董軍傳出被查時的直接否認不同，受到關注；另對苗華一案，吳謙僅說，「我沒有需要發布的信息（訊息）」。何衛東曾任東部戰區司令，過去被認為是共軍對台軍演要角，但在今年「兩會」後，他與現任東部戰區司令林向陽均傳出被查，惟未獲證實。

中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發...
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

中共 國防部 共軍

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