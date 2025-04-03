北京例行植樹活動 軍委副主席何衛東仍缺席

中共軍委副主席張又俠2日參加北京的植樹活動，圖為2023年張又俠、何衛東等中共中央軍委領導前往植樹。（取材自北京衛視）

解放軍連續兩日在台灣周邊展開軍演，值得注意的是，中國大陸國防部 晚間發布訊息指，中共 中央軍委副主席張又俠昨日上午在北京通州義務植樹。然而，去年也曾出席植樹的另一軍委副主席何衛東、以及遭停職檢查的時任中央軍委委員苗華雙雙缺席。

據大陸國防部微信官方帳號轉載新華社報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠昨日上午到北京市通州區綠化地塊參加義務植樹活動。參加官員還有中共中央政治局委員兼北京市委書記尹力、中共中央軍委委員劉振立、張升民，以及中共軍 委機關各部門、駐京有關單位人員。這是中共中央軍委領導連續第43年集體參加首都（指北京）的義務植樹活動。

值得注意的是，在新華社的報導中，未見中共中央軍委副主席何衛東的身影，他曾在2023年4月7日、去年4月1日，也和張又俠、尹力一起參與了該年度的這一例行性義務植樹活動。除了何衛東，今年缺席的還有時任中共中央軍委委員、軍委政治部主任苗華，苗華去年11月因涉及嚴重違紀，被停職檢查。