中賑災車隊遭緬軍方3次鳴槍示警 北京：車隊物資均安

緬甸第2大城瓦城有許多建築因強震倒塌，中國紅十字會國際救援隊隊員3月31日在當地救援。（新華社）

緬甸 中部3月28日遭遇芮氏規模8.2強震，官方通報的死亡人數現已接近2900人，2日傳出緬軍士兵向中國紅十字會運送救援物資的車隊鳴槍示警。中國外交部發言人在例行記者會上表示，中國紅十字會提供的救災物資援助已運抵緬甸，正運往瓦城災區途中，人員和物資目前均安。

路透與紐約時報報導，緬甸軍政府遭人權組織指責，藉由在部分地震 重災區維持嚴密的安全措施，拖慢人道援助行動。

自由亞洲電台報導，緬甸軍政府發言人佐敏吞指出，這起誤向中國救援車隊鳴槍示警事件發生於2日，中國紅十字會未事先通知當局車隊處於衝突地區，當時車隊途經撣邦北部囊秋一處駐有安全部隊的村莊時未停車，駐守士兵因此朝天鳴槍三次示警。他強調，事件中無人受傷，物資也未受損，涉事士兵事前未被告知有車隊通行，軍方將對此展開調查。

緬甸武裝叛軍「德昂民族解放軍 」（TNLA）表示，中方車隊因為遭到襲擊而不得不退至囊秋，並稱已介入保護車隊，確保繼續行程，向有需要的人運送援助物資。

中國外交部發言人郭嘉昆在3日的例行記者會上回應相關提問時重申，中緬是「胞波」（緬語「同胞兄弟」）友鄰，並呼籲各方保障中方人員安全。他表示：「中國紅十字會向緬方提供的救災物資援助已運抵緬甸，正在運往曼德勒災區途中，目前救援人員和物資均安全。……中方衷心希望緬甸各族各派同心協力、共度難關，強烈敦促緬甸各方確保包括中方在內的國際救援人員和物資安全，保障救援通道暢通。」

值得注意的是，地震發生後，包括德昂民族解放軍和若開軍在內的四個武裝團體宣布為期一個月的單方面停火，以推動國際人道救援工作開展，並承諾期間不主動發動攻勢，僅在自衛情況下應戰。由遭軍方推翻的民選政府組成的「民族團結政府」（NUG）也在震後宣布停火。

不過，緬甸軍政府拒絕上述提議，將領們指控武裝團體藉機重整和訓練部隊。有目擊者指出，軍方仍在執行空襲等軍事行動，影響救災進展。而軍政府領導人敏昂萊則辯稱，軍方只針對武裝團體的「恐怖活動」展開打擊，並表示國防軍沒有主動攻擊少數民族的營地，政府始終敞開大門，願與所有民族武裝組織會談。