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美關稅戰效應／習近平喊話印度加強交流合作 中旬訪越

記者陳政錄／綜合報導
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習近平喊話印度加強交流合作。圖為 2024年習近平在喀山與印度總理莫迪會面。 （中新社）
習近平喊話印度加強交流合作。圖為 2024年習近平在喀山與印度總理莫迪會面。 （中新社）

中國與印度關係出現緩和跡象，據中國外交部1日晚間發布，當日中國國家主席習近平與印度總統穆爾穆互致賀電，慶祝雙方建交75周年。習近平說，願增進雙方戰略互信，加強各領域交流合作，深化在重大國際事務中的溝通和協調，共同維護好中印邊境地區和平安寧。

據中國外交部，習近平1日和穆爾穆互致賀電的同日，中國國務院總理李強、外長王毅，也分別和印度總理莫迪、外長蘇傑生互致賀電，這是上月底，中印在北京舉行邊界會議、外交部官員磋商後，雙方交往的進一步升級。

賀電中，習近平以「龍象共舞」形容中印關係，認為這是「正確選擇」，表示雙方應堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，共謀相鄰大國和平共處、互信互利、共同發展的相處之道，共同推進世界多極化和國際關係民主化。

習近平說，願和穆爾穆一道努力，增進雙方戰略互信，加強各領域交流合作，深化在重大國際事務中的溝通和協調，共同維護好中印邊境地區和平安寧，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。

據中方發布，印度總理莫迪向李強表示，「印中關係的發展不僅有利於世界繁榮穩定，也有助於實現世界多極化」。

此外，越南官員說，在美國關稅風險日益增加的情況下，各種外交活動如火如荼地展開，中國國家主席習近平和歐盟領導人將在未來幾周內訪問越南。

越南官員表示，習近平預計4月14日在越南首都河內會見越南領導人，這將是他在不到18個月的時間內第2度訪問越南。

而在習近平訪問前幾天，西班牙總理桑傑士將於4月9日會見越南領導人，隨後是歐洲聯盟執行委員會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇。

歐洲官員和外交官說，法國總統馬克宏和歐盟執委會主席范德賴恩也計畫在隨後幾周內訪問河內。

習近平 越南 印度

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