不只對等關稅 美國5/2起取消中港小額包裹免稅

統川普2日在華盛頓白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（新華社）

川普 總統2日簽署行政命令，除了宣布對多國課徵的「對等關稅 」，其中對中國課徵34%；他還簽署行政命令，宣布從5月2日起，取消自中國、香港小額包裹豁免關稅措施。該措施將於美東時間5月2日凌晨0時1分起生效。

同時，白宮也表示，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）將於90天內提交報告，評估該行政命令的影響，及考慮是否把相關規則，擴展至來自澳門的包裹。

原先川普是2月1日簽署行政命令，宣布2月4日起，對所有中國進口商品加徵10%關稅，同時撤銷對小額包裹「最低限度豁免」規定。該機制下，價值800美元以下的商品入境美國，無須經海關檢查、也無須納稅；之後，川普於2月7日再簽署行政命令，暫時維持小額包裹享有的免稅待遇，直到「建立完善高效的系統」，再全面徵收關稅。

至於一度先不取消對小額包裹免稅的原因，陸媒「觀察者網」先前訪問復旦大學美國研究中心副主任宋國友表示，川普先前修改政令的很大原因在於，美國無法在短時間內建立一個檢查巨量包裹的系統，因為人手不足的問題。

宋國友指，川普「低估了對小包裹徵稅的技術性問題」，因為包裹太多、人手不夠。在短時間無法處理好的現實問題前，川普才留出時間構建程序和系統。