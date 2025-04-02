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美國對西藏事務官員採簽證限制 中批粗暴干涉違國際法

記者謝守真╱北京2日電
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美國對主管西藏事務官員實施額外的簽證限制。圖為今年3月28日，中共在拉薩布達拉宮廣場舉行「西藏百萬農奴解放」」66周年紀念活動。 (中新社)
美國對主管西藏事務官員實施額外的簽證限制。圖為今年3月28日，中共在拉薩布達拉宮廣場舉行「西藏百萬農奴解放」」66周年紀念活動。 (中新社)

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，美國已對主管外國人進入西藏政策的中國官員，實施額外的簽證限制。中國外交部對此回應，美國粗暴干涉西藏事務，嚴重違反國際法，敦促美方恪守在西藏問題所作承諾，停止縱容支持「藏獨」勢力，停止藉涉藏問題干涉中國內政，中方將採取必要措施。

路透報導，在4月1日例行記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆針對媒體問及上述消息時指出，美方行徑粗暴干涉西藏事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈不滿，堅決反對。

郭嘉昆稱，「西藏是開放的西藏，從未做出限制外國人進藏的規定」。西藏每年接待大量外國遊客和各界人士，2024年全年共接待外國遊客32萬人次。考慮到西藏特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取一定的管理和保護措施，完全必要。

郭嘉昆說，中方歡迎外國人士到中國西藏地區訪問、旅遊、經商，但必須遵守中國的法律和相關的規定。中方反對無端抹黑西藏的人權、宗教、文化事業的發展現狀，反對「外國官員」以入藏履行職責為名，行干擾破壞之實。

郭嘉昆再指，中方敦促美方恪守在西藏問題上所作承諾，停止縱容支持「藏獨」勢力，停止藉涉藏問題干涉中國內政。中方將採取必要措施，對美方錯誤行徑予以堅決對等反制。

據路透報導，魯比歐3月31日宣布，已按照2018年「西藏旅行對等法」，對參與制定或執行外國人進入西藏政策的中國官員，實施額外的簽證限制措施。魯比歐表示，中國一直以來拒絕讓美國外交官、記者及其他國際觀察員進入西藏自治區及中國其他藏族地區，但中國外交官及記者享受廣泛進入美國的權利。美國外交官也不能夠向在西藏旅遊的美國公民提供服務，這種缺乏對等的行為是不可接受、也不會被容忍的。他要求中國容許外交官等人士無限制進入藏族地區。

據了解，該聲明未明確點名任何中國官員，也未細說美國的相關措施。

魯比歐 簽證 美國公民

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