批美「聯俄制中」 王毅會普亭：中俄世代友好 永不為敵

普亭(左)1日在莫斯科會見王毅(右)，普亭說，將為習近平5月訪俄做好準備，王毅則強調，中俄合作不受外部干擾。(路透)

中國外交部長王毅 訪問俄羅斯 的三天，先後會見俄國外長拉夫羅夫、總統普亭，雙方談及美國斡旋俄烏戰事、俄美元首通話以及美國總統川普的關稅 及貿易戰等看法，王毅批評美國「聯俄制中」的戰略，這不僅是將國際政治簡單交易化，更是陳舊的冷戰思維作祟，並稱當前中俄關係是「世代友好，永不為敵」。

川普重返白宮後，美俄關係獲得改善，有觀點認為，目前美國視北京為最大戰略對手，白宮或有可能推動反向尼克森戰略，透過與俄羅斯聯手，壓制中國展，成為當前美中俄關係討論的焦點。

央視新聞引述今日俄羅斯報導，王毅在會見普亭時指，中俄政治互信不斷加深，戰略協調更加務實，合作持續深化，保障了兩個大國各自的發展和振興，也維護了中俄在重大國際和地區事務中的共同利益。王毅強調，中俄合作從不針對第三方，也絕不受外部的干擾，中俄關係不會止步不前，只會越走越寬廣。

針對美中俄關係，王毅強調，現在有些人不甘寂寞，開始炒作所謂「反向尼克森戰略」，這不僅是將國際政治簡單交易化，更是陳舊的冷戰思維在作祟。他表示，中俄全面戰略協作夥伴關係歷經國際風雲考驗，「穩如泰山，牢不可撼」，並稱當前中俄關係「世代友好，永不為敵」。

談及中美貿易戰及美國加徵關稅，王毅說，每個國家在發展過程中都會遇到各種問題，但美方不在自己身上找原因，而是一味諉過於人，動輒加徵關稅，甚至搞極限施壓。這種作法不僅解決不了問題，還將嚴重擾亂全球市場，破壞國際經貿秩序。「美國優先」不應是美式霸淩，更不能把自己的利益建立在損害別國正當權益的基礎之上。

他說美方以芬太尼為藉口兩次對華加徵關稅，尤其站不住腳。芬太尼在美國的濫用是美國自己要面對和解決的問題。中國是當今世界上禁毒政策最嚴格的國家，「我們本著人道主義精神，為美國提供各種幫助，美方卻無端加稅，以怨報德」，如果美方真的想解決芬太尼問題，就取消無理加徵關稅，與中方平等協商，如果一味施壓，繼續搞各種訛詐，中方必反制。

此外，針對核武器裁軍問題，王毅表示，中美核力量根本不在一個量級，美方現階段要求中國加入中美俄三邊核裁軍談判，「既不合理也不現實」。

俄羅斯衛星通訊社報導，普亭在會見王毅時承諾，將為中國國家主席習近平5月訪俄加緊準備，並安排美好、緊湊的日程。