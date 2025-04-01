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胡耀邦第三子病逝 77歲胡德華曾任「炎黃春秋」副社長

記者賴錦宏／綜合報導
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胡耀邦三子胡德華。(取材自百度百科)
胡耀邦三子胡德華。(取材自百度百科)

港媒報導，中共已故總書記胡耀邦三子、北京政論月刊「炎黃春秋」雜誌社前副社長胡德華3月30日在北京病逝，享壽77歲。

綜合明報等港媒報導，胡德華是湖南瀏陽人，生於1948年11月，是胡耀邦三子。胡德華1986年開始從事科學研究，曾任大陸中科院軟體中心負責人。1994年組建北京泰利特科技公司，從事金融、銀行和辦公室等軟體系統的開發。

胡德華曾任「炎黃春秋」副社長，被認為是中國「改革派」主要人物之一。胡德華2013年5月在江西井岡山受訪表示，改革需要大智慧、大氣魄、大胸懷、大慈悲，不能躺在30年前的改革成果上睡大覺，而是要在此基礎上不斷創新、開拓思路。

胡德華曾與李銳、杜導正等自由派元老關係密切，對體制提出批評。2016年以敢言著稱的「炎黃春秋」被中國藝術研究院接管後宣布停刊。該刊管理層遭當局整頓。

炎黃春秋前總編輯徐慶全在社交媒體留言：「驚悉胡德華兄去世！難以置信，不勝悲痛。特發一組我拍的照片，以誌紀念！德華兄，一路走好！」

胡耀邦被視為中共開明改革派人物，1987年被指責反對「資產階級自由化」不力而被迫辭職。1989年4月15日胡耀邦去世，引發大批民眾懷念與抗議運動，最終導致64天安門事件。

2015年，中共黨媒曾將胡耀邦誕辰100周年列為當年重要紀念日，引起關注。不過，胡德華當時回應指，胡耀邦當年被指錯誤的作為，上了中共中央文件，現在（當局）透過網上文章來稱許，不能算是平反；如果當局真有意為胡耀邦平反，就應以中共中央的高度，透過正式文件發表，才是真正的反省。

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