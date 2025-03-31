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緬甸強震／中泰合資大樓「爆炸式坍塌」 很不尋常…

編譯盧思綸／綜合報導
中鐵十局去年4月2日才慶祝位於曼谷的泰國審計局大樓封頂，不料這棟仍在興建中的大樓竟在這次緬甸大地震中完全坍垮。（取材自X平台）
中鐵十局去年4月2日才慶祝位於曼谷的泰國審計局大樓封頂，不料這棟仍在興建中的大樓竟在這次緬甸大地震中完全坍垮。（取材自X平台）

緬甸28日發生強震，卻導致千里之外的泰國曼谷審計局辦公大樓出現結構性坍塌，更成為曼谷此次地震中唯一倒塌的建築。泰國總理貝東塔要求徹查，並於7天內回報；中國駐泰國大使韓志強表示已指示承包商配合，相信調查將公正進行。建築專家則認為，大樓瞬間倒塌並不尋常，恐涉及設計或施工問題。

綜合紐約時報、聯合報等媒體報導，泰國內政部長阿努廷30日會見中國駐泰大使韓志強和幾名中國災害管理專家，討論審計局大樓倒塌事件，阿努廷說內政部已成立一個委員會，7天內將報告調查結果。

阿努廷並說，調查將涵蓋大樓設計者、監理者和承包商，若發現工程違反先前核准的計畫或使用不合格材料，將依法對負責者究責。中國駐泰大使館對死者致哀；韓志強說，已指示包商配合泰方調查，相信調查將公正進行。

中國駐泰國大使韓志強（左一）拜會泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Cha...
中國駐泰國大使韓志強（左一）拜會泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul，中）。（中國駐泰國大使館網站）

泰國工程師委員會前主席蘇查威表示，專家必須釐清這起事故究竟是設計缺陷或施工失誤導致。蘇查威說，一棟未竣工的建築物，理論上不該比竣工的結構還脆弱，「這樣的建築應該是100%安全，一定是哪裡出問題，從影片看來，整體就像爆炸般瞬間崩解，這並不正常」。

蘇查威還說，泰國過去從未有過類似規模的高樓坍塌事件，僅在1993年與2014年出現兩起六層樓建築物倒塌案例。他坦言「我們對這種情況毫無經驗，目前無法下定論，還需進一步檢視結構計算、採集樣本與蒐證。據現場畫面，建築物幾乎同時崩解，我們看到柱子一根根爆裂」。

據新加坡聯合早報引述「曼谷郵報」等泰國媒體報導，這起塌樓慘禍的死亡人數已增加至八人，另有47人失蹤、九名受困者獲救。

據了解，審計局辦公大樓2020年動工興建，由中國中鐵十局集團的泰國分公司與義大利-泰國發展公司（ITD）聯合承建，總預算約21.3億元泰銖。

有網友找出，去年4月2日，這棟大樓完成主體結構封頂時，中鐵十局曾發布宣傳稿，稱其為「中國海外建設名片」。但中鐵十局這篇宣傳稿目前已遭移除，不僅如此，前兩天中國網上關於曼谷這棟大樓倒塌的相關報導，基本上也都被刪除。在百度以關鍵字搜索，同樣完全找不到相關訊息，相關話題目前在微博全網也已遭到封殺。

作為對比，在社交平台「Ｘ」上有網友分享圖文指出，曼谷一座自1997年亞洲金融風暴後就爛尾至今的著名廢棄大樓「沙吞獨特大樓」，爛尾至今已35年，在這次地震中依然屹立不搖，沒想到興建中的泰國審計署辦公大樓竟會在瞬間坍塌。

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