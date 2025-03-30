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中國官媒批李嘉誠「賣港口無異向對手遞刀」隨後刪文

中央社／台北30日電
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香港首富李嘉誠。（中新社）
香港首富李嘉誠。（中新社）

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前就李嘉誠旗下的香港長和集團擬出售海外港口業務一事表示，長和這項交易涉及重大國家利益，「變賣碼頭無異於向對手遞刀」；但玉淵譚天微博帳號目前已看不到這篇文章。

新浪新聞29日轉載「玉淵譚天」的文章，指長和集團4日公布擬向美國貝萊德（BlackRock）為首的財團出售巴拿馬運河等港口業務後，中國國務院港澳辦官網轉載了多篇香港大公報的文章，並歸納出這些文章背後的5個認知。

其中一個認知是港口營運並非普通資產，而是關鍵基礎設施，長和這次交易涉及重大國家利益，在地緣政治愈趨緊張下，「變賣碼頭無異於向對手遞刀」。

其他4個認知包括交易不符合商業邏輯、企業在美國脅迫下賣港口助長了霸權主義的氣焰、巴拿馬運河被「美國化」後中國在該處的航運貿易勢必受制於美以及長和應從中國國家利益角度慎重處理可能損害國家利益的交易。

這篇文章目前仍可在網上搜尋到，但在玉淵譚天的微博帳號已消失。路透社29日報導，這篇文章在玉淵譚天微博帳號發布後很快就被刪除，而不論文章消失的原因為何，都突顯中國對這項交易的反對日益強烈。

中國國家市場監督管理總局28日回應大公文匯全媒體記者的提問時表示，注意到長和這項交易，並將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

微博 巴拿馬運河 香港

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