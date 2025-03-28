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中印關係回溫 磋商擬恢復航班、互派記者

記者陳政錄／綜合報導

印度總理莫迪先前表態加強兩國關係後，中印似有緩和跡象。據中國外交部，中印繼25日舉行邊境磋商第33次會議後，再於26日舉行了外交部官員磋商，中方形容氣氛坦誠、務實、富有建設性，雙方表態推進恢復航班、互派記者等事宜，妥善處理分歧和敏感問題。

中印26日在北京舉行外交部官員磋商，由中國外交部亞洲司司長劉勁松與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾共同主持。

中方指出，雙方一致表示，將共同落實中國國家主席習近平與印度總理莫迪喀山會晤重要共識，推進落實近期兩國一系列重要雙邊交往達成的成果，積極促進各層級各領域交往。

內容包括，加緊推進恢復中國內地和印度間直航航班、便利人員往來、互派記者等事宜，妥善處理分歧和敏感問題，加強在上海合作組織等多邊機制和國際地區事務中的溝通協調，共同堅持多邊主義和倡導多極化，維護全球南方共同利益，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。

此前，中印25日在北京舉行了中印邊境事務磋商和協調工作機制第33次會議，兩國外交、國防、內政、移民等部門代表參加。會後表示將積極籌備第24次中印邊界問題特別代表會晤。

近日，中印兩國頻有互動訊息發布，包括中國外交部部長助理洪磊於25日會見了來訪的戴國瀾，劉勁松22日受邀出席印度駐華使館新春文化活動。

據BBC報導，莫迪在最近一次的採訪中，積極評價印中關係，表示中印爭議邊界已恢復正常，呼籲加強兩國關係。這是2020年，雙方發生嚴重邊境衝突以來罕見的友善談話。去年10月，中印就邊境巡邏問題達成協議，習近平和莫迪也在同月舉行會晤，同意兩國外長和各層級官員展開對話，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道。

印度 邊境 習近平

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