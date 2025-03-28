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習近平會見外企高管 美、歐、亞企業共40多人參加

記者廖士鋒／即時報導
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中國國家主席習近平28日在北京人民大會堂東大廳會見多家外企高管，圖為會見前畫面。（取材自央視影片截圖）
中國國家主席習近平28日在北京人民大會堂東大廳會見多家外企高管，圖為會見前畫面。（取材自央視影片截圖）

中國國家主席習近平28日在北京會見多位外企高管，根據中國官媒披露，一共有40多位外企高管參加，也包含美國聯邦快遞德國賓士、日本日立大型跨國企業，官媒強調，習近平對這些企業家高規格接見是具有重要意義的，「相信今天的會見會讓這些企業家們感受到中國的發展的堅定決心和市場活力，以及未來更多的合作可能。」

據新華社，習近平28日上午在北京人民大會堂會見「國際工商界代表」。彭博社指出，習近平在北京會見了一群全球商界領袖，是為了提振投資者情緒，因為關稅上升加劇了經濟和國際貿易的不確定性。

而中國央視新聞主播剛強28日午間在「大國外交最前線」節目披露，共有40多位外資企業全球董事長、首席執行官和商協會代表參加會見。剛強表示，其中包含美國聯邦快遞、德國賓士、日本日立等大型跨國企業。

總體來看，剛強透露有4家來自美國的企業、15家來自歐洲的企業、5家來自亞洲的企業、1家來自南美洲的企業，涵蓋科技、製造、能源等領域。

剛強強調，「可以說今天習近平主席對這些企業家們高規格的接見是具有重要意義的」。他指出，當前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，穩定性、確定性似乎成為了一種全球稀缺資源。面對這樣的變化，各國企業都在努力的尋找更加確定更加安全的發展環境。

他表示，去年12月召開的「中央經濟工作會議」就明確提出，要擴大高水平對外開放、穩外貿、穩外資，深化外商投資，促進體制機制改革。2024年中國中國新設立外商投資企業達到了將近6萬家，同比增長9.9%，實際使用外資金額超過了人民幣8000億元，「證明全球企業依然十分看好中國市場的發展前景。」

他最後提到，作為世界第2大經濟體，中國一直不斷優化營商環境，主動對接國際高標準經貿規則，推動市場更加開放，法制更加健全，服務更加高效，為外資企業提供更穩定可預期的發展空間。在人民大會堂的一處台階，會見開始之前，習近平與國際工商界代表合影留念，「相信今天的會見會讓這些企業家們感受到中國的發展的堅定決心和市場活力，以及未來更多的合作可能。」

習近平 聯邦快遞 德國

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