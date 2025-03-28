華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍高層

中共中央軍委副主席何衛東已有一段時間未現身公眾視線，美國媒體報導，指何衛東已遭習近平主席「清洗」。（新華社）

美國華盛頓時報引述2名美國國防官員透露，中共 中央軍委副主席何衛東已從大眾視野中消失，遭到中共總書記、軍委主席習近平 的清洗。美國情報機構認為，何衛東是中共解放軍高層一連串政治清洗的最新受害者。

中國國防部發言人：不了解這方面情況

對於華盛頓時報（Washington Times）的報導，中國國防部發言人吳謙27日回應，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」。至於問到中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，去年12月涉嫌嚴重違紀被停職檢查，對於該案的相關進展，吳謙僅回應，「我沒有需要發布的訊息」。

中央社報導，何衛東是習近平2022年10月破格提拔為中央軍委副主席的將領。但自中國全國「兩會」結束後，即不斷有消息指何衛東可能已經因案被查，從被帶走到被軟禁的說法都有，近來更甚嚚塵上，成為外界關注的焦點。

洩露台海作戰計畫 傳司令員林向陽被捕

除何衛東外，近日還出現共軍 東部戰區司令員林向陽及現任火箭軍司令員王厚斌相繼被查的傳言。其中，林向陽被查的原因涉及「洩露台海作戰計畫」。東部戰區是共軍負責對台軍事行動的作戰單位。

華盛頓時報指出，何衛東失蹤的傳言已經持續了一周。前述兩名美國國防官員證實，習近平正在清洗何衛東。而這也是美國官員首次證實，共軍最高級別領導人之一被解職。

上述一名美國國防官員表示，習近平並不信任他手下的資深指揮將領，因為習近平擔心這些將領缺乏意識形態上的堅定性。至於對何衛東的清洗，是習近平政治運動的一部分。

報導指出，習近平10多年來一直積極增強中國的軍事力量，但這段期間已有至少43名共軍高階軍官被清洗。美國官員提到，儘管中國軍隊的內部動態很難了解，但過去幾年高階將領被系列性地清洗引人注目，「共軍內部存在腐敗問題，習近平知道這一點」，他試圖剷除共軍內部一切挑戰或威脅其權力的腐敗行為。

美國國防官員透露，中國軍隊的一個主要弱點是「政委制度」，這種制度在各級部隊安插了意識形態可靠的軍官，但他們的能力卻不如正職的軍事指揮官。

軍委高層「權力動態異常 遭習近平懷疑

另一名美國國防官員則表示，何衛東被查的原因是中共中央軍委高層「權力動態異常」，因為他沒有對習近平展現足夠的政治支持，受到習近平懷疑。而習近平試圖利用這些調查，確保他的人「放在正確的位置」，而何衛東的消失就是這場行動的一部分。

報導提到，美國國家情報總監辦公室上周公布的一份報告，談到了共軍內部猖獗的腐敗現象。其中指出，習近平的反腐運動瞄準了猖獗的共軍領導層腐敗，且毫不避諱地清洗了軍中高階將領，其中包括反腐10多年後仍在軍中延續的「金錢至上」文化。

該報導指出，中共中央軍委上一次重大的清洗發生在2024年11月間，時任中央軍委委員苗華被停職；在此之前，前中國國防部長李尚福已於2023年，在至少10名火箭軍高階將領落馬後被解職。

美國國家情報總監辦公室的報告指出，李尚福和苗華都被指控違反黨紀，但兩人也都被視為習近平的親信，這表明中共十分重視軍隊忠誠度和作戰效率，也體現出中共政權打擊腐敗的力度之大。