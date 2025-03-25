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發展論壇「招手外資」見效 蘋果、奔馳加碼「錢」進中國

記者謝守真／綜合報導
中國國務院副總理何立峰(左)23日在北京會見蘋果公司首席執行長庫克。(新華社)
中國國務院副總理何立峰(左)23日在北京會見蘋果公司首席執行長庫克。(新華社)

貿易戰升級，中國力挽外資回歸已見效。近日舉辦的中國發展高層論壇聚集86家跨國企業代表參與，包括德國豪車品牌奔馳、英國知名藥廠阿斯特捷利康（AZ）、美國蘋果公司等多位高層皆透露將在中國繼續加大投資。論壇上，從蘋果CEO庫克到西門子董事會主席博樂仁，都對中國AI大模型DeepSeek讚不絕口，表態尋找領域新商機。

綜合大公報等媒體報導，中國發展高層論壇23、24日在北京舉行，自2000年首次舉辦至今，已成為中國官方與外資企業、國際組織等的重要交流管道。

蘋果執行長庫克在出席論壇期間宣布，擬投資人民幣7.2億元（下同，約9975萬美元）啟動新一期中國清潔能源基金，加速實現2030年供應鏈100%可再生能源目標，而「這一數字將隨著更多投資者的加入而增長」；他並透露，蘋果在中國的供應鏈已有三分之二使用可再生能源。

企業家帶著真金白銀來華投資，信心十足。美商安麗集團表示，中國是安麗全球最大的市場，未來五年，安麗將計畫在華投資21億元在生產和技術領域，以及在四川省開設新的農場和設立研發部門。

奔馳董事長康林松指出，在全球市場面臨諸多不確定性的背景下，中國政府進一步開放市場的政策尤為重要，「奔馳始終致力於在中國的長期投資，明年計畫投資140億元用於一系列新的產品和科技」。

康林松指出，奔馳與中國合作夥伴從2014至2023年共在中投資超過1000億元，2024年奔馳又宣布與中國合作夥伴繼續在華投資超過140億元，如今北京已成為奔馳全球最大的汽車製造基地。

英國製藥大廠AZ日前也宣布25億美元投資計畫，將在北京建立第六個全球戰略研發中心，預計在北京的員工人數將增至1700人。武田製藥則與成都市政府達成戰略合作協議，建立武田中國創新中心（TCIC）。

中國AI產業發展迅速，也成為跨國企業關注焦點，庫克宣布加強在華供應鏈合作，被視為與中國AI相關產業共生的精明部署；高通總裁安蒙也透露：「AI發展正在進入新的階段，未來高通和中國的合作夥伴在AI上會有更多、更緊密的合作。」

寶馬集團董事長齊普策表示，寶馬已在中國成功部署超過200項AI應用，與中國發展同頻共振，和中國創新共生共進，「對我們而言，『家在中國』不只是在這裡設廠或是銷售汽車，更是與中國結伴同行、共創未來。」

西門子董事會主席博樂仁一行與中信集團管理團隊進行會談，表示會繼續以數字孿生和AI等前沿技術為支點，與中信集團推動更多AI創新和應用落地。

外資近期加碼中國項目。(資料來源／大公報）
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AI 供應鏈 庫克

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