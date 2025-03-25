示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

中國官方剛於23至24日舉行中國發展高層論壇，以穩定外資信心，李強與外企高層合照。路透社報導，中國已釋放拘留了2年的美國顧問公司美思明智集團所有員工。（中新社）

美國盡職調查公司「美思明智集團」(Mintz Group)向媒體宣布，該公司被羈押近兩年的五名員工已經被北京政府釋放。

「美思明智集團」(Mintz Group)發言人透過電子郵件向路透證實：「據我們了解，被羈押的北京員工均為中國公民，目前已全數獲釋。」並強調：「我們感謝中國政府，讓我們前同仁現在可以返家與家人團聚。」

路透指出，2023年3月北京政府突襲檢查「美思明智」北京辦事處，逮捕五名中國籍員工，知情人士透露這批員工被控從事超出營業規定範圍的活動，隨後「美思明智」關閉在中國與香港辦事處。

路透在2023年5月，引述知情人士消息指稱「美思明智」曾就中國新疆地區供應鏈可能存有強迫勞動情況，進行調查，根據「美思明智」官網該公司在全球擁有12間辦事處以及超過280名調查員。

英國「金融時報」(Financial Times)2023年底報導指出，北京市統計局(Beijing Municipal Bureau of Statistics)宣稱，2019年3月至2022年7月間，這家美國企業在未取得法律核准的情況下，擅自進行37項涉及「涉外統計查詢」調查並裁罰150萬美元。

兩年前，適逢中美關係緊張之際，北京政府加強對西方企業監管，除了「美思明智」，還有諮詢企業「貝恩」(Bain & Company)上海辦事處以及投資諮詢公司「凱盛融英」(Capvision)、廣告公司WPP等外商在中國設立的辦事處，接連被當局突擊搜查，有多名員工被捕。

當時外商團體指責中國政府鎖定諮詢與盡職調查公司發動的行動，嚴重損害投資人對世界第二大經濟體的信心，如今北京突然釋放美商員工的動作，也被視為是習近平向外商示好、吸引外資之舉。

由於近年中國經濟成長趨緩，加上川普總統提高對中國出口產品關稅，近日包括蘋果電腦(Apple)執行長庫克(Tim Cook)、美國藥廠「輝瑞」(Pfizer)執行長布拉(Albert Bourla)與高通(Qualcomm)行政總裁安蒙(Cristiano Amon)等數十位國際商界領袖紛紛來北京，拜會中國國務院總理李強 等領導高層。