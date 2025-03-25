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被指擬派維和部隊赴烏克蘭 北京：報導完全不屬實

中國新聞組／北京25日電
中國外交部發言人郭嘉昆3月24日在例行記者會上否認參加烏克蘭維和部隊，稱有關報道「完全不屬實」。（取材自外交部網站）
中國外交部發言人郭嘉昆3月24日在例行記者會上否認參加烏克蘭維和部隊，稱有關報道「完全不屬實」。（取材自外交部網站）

中國被指考慮參與歐洲對烏克蘭的維和計畫，並可能派遣維和部隊，中國外交部24日回應稱，「有關報導完全不屬實」。

自由亞洲電台引述德國「周日世界報」（Welt Am Sonntag）報導，中國正在考慮參與對烏克蘭的維和計畫，派遣維和部隊前往烏克蘭，中國外交部發言人郭嘉昆批評，「有關報導完全不屬實」，並強調「中方在烏克蘭危機（俄烏戰爭）問題上的立場是一貫的、明確的。」

在英、法兩國主導下，歐洲各國近期密集商議如何確保烏克蘭獲得公正、長久的和平，其中一個可能的方法是由參與「志願者聯盟」（coalition of the willing）的國家派兵赴烏克蘭維和。

「志願者聯盟」意味各國可免於受北大西洋公約組織（NATO）、歐盟等既有多邊組織的「共識決議」約束，自主決定是否加入援烏的聯合行動。聯盟成員不一定都願意派兵前赴烏克蘭，有可能是提供後勤及其他支援，聯盟主要目的是促進和確保烏克蘭作為主權獨立國家的長期安全穩定，同時嚇阻俄羅斯

報導指出，歐盟外交界知情人士稱，「中國外交官在布魯塞爾試探，這樣的舉措在歐洲人看來是否可以接受，或者甚至是樂見的」；歐洲方面的態度則是「將中國納入『志願者聯盟』，有可能提高俄羅斯對於維和部隊進入烏克蘭的接受程度」，但無論如何這個議題都相當「棘手」。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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