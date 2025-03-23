迎川普對等關稅 中商務部智庫：其實對中國有利

美國總統川普預計4月2日宣布對各國課徵對等關稅，中國商務部智庫指出，經過多輪貿易摩擦後，美國對中國平均關稅水準已明顯高於中國對美關稅水準，所以如果真的徵收對等關稅，對中國其實有利。（路透）

總統川普 預計4月2日宣布對各國課徵對等關稅 ，中國商務部所屬智庫「中國商務部國際貿易經濟合作研究院」指出，經過多輪貿易摩擦後，中美雙邊關稅整體處於較高水平，尤其2月4日美國對中國額外加徵10%關稅實施後，美國對中國平均關稅水準已明顯高於中國對美關稅水準，「所以如果真的徵收對等關稅，對中國其實有利」。文章並稱，川普的這個說法，在根本上反映他希望訛詐中國，但是避免真的跟中國開打關稅戰。

川普重返白宮以來，已累計對中國進口商品加徵20%關稅，關稅稅率升至約33%。

中媒觀察者網23日刊登中國商務部研究院研究員彭波的文章，點出川普貿易戰 2.0對中國經貿、中美貿易關係的影響，以及中國可以如何因應。彭波在文章裡作出上述分析。

文章指出，川普貿易戰2.0嚇不倒中國，原因包含，中國對美貿易依存度下降至2024年的11%左右，中國占全球出口份額震盪上行至2024年的14.5%左右，且中國的全球供應鏈地位穩固，中國製造業增加價值占全球比重已達30%以上，「即使美國加徵關稅，中國仍能透過供應鏈議價權轉嫁成本」。

此外，貿易戰促進了中國加速產業升級，中國也具備精準反制能力與策略韌性，中國「有足夠多樣的」反制措施，並能透過「一帶一路」深化與東協、中東、非洲等地區的合作，有效分散對美貿易風險。

文章表示，儘管美國試圖透過提高關稅來減少與中國的貿易逆差，但效果並不明顯。中美貿易額及對中國的貿易逆差都是不減反增。考慮到轉口貿易的因素，中美之間的實際貿易往來比數據顯示的可能要高得多。而美國未能實現製造業回流目標，相反地推高本土成本，並削弱了國際信譽，可謂得不償失。

文章指出，川普2.0時期對中國貿易戰本質上是一種「政治表演」和「膽小鬼遊戲」，透過加徵關稅迫使中國讓步，其實就是一種「戰術性謳詐」，但「中國並不怕他的謳詐，因為我們的承受能力比較強，對川普目前在執政當中面臨的困難也看得比較透」，於是中國連續推出反制措施。

文章接著提到川普即將徵收「對等關稅」，稱由於美國對中國平均關稅水準已明顯高於中國對美關稅水準，這其實對中國有利，說明川普根本上希望訛詐中國，但是避免真的跟中國開打關稅戰。

文章並指，川普發動的貿易戰，雖然是對中國的壓力，但也在某種程度上，可能倒逼中國加速結構性改革、強化內生動能，推動全球格局變動，為中國的發展帶來了一些潛在的機會，包含加大對自主創新的投入、更加重視國內市場的開發、擴大內需、推動「一帶一路」倡議、提升中國在全球經濟治理中的影響力等。