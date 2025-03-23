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福建規畫建金門供水第2通道 預計8年內完工

中央社／上海23日電
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圖為山美水庫，是福建向金門供水工程水源地。(新華社)
圖為山美水庫，是福建向金門供水工程水源地。(新華社)

據報導，福建正在規畫建設金門供水第2通道，自廈門向金門供水，計畫2026年開展前期工作。整個工程含水庫建設，預計5到8年時間。

香港大公報報導，「開啟『金馬供水』30週年活動」座談會21日在福建省晉江市舉行。報導說，這第2通道計畫調取閩西龍岩市的汀江乾流棉花灘水庫水資源，自九龍江主要支流北溪進入閩南地區的漳州市，水源最終將從廈門輸出供應金門。

工程完成後，每年將可從棉花灘水庫調取7億噸水量。閩西南水資源開發公司的常務副總經理蘇文勇表示，目前中國對金門的日供水才2萬噸，但是自閩西南的引水日供水量可達到280萬噸。

據報導，目前工程正處於設計論證階段，計畫2026年開展前期工作。整個工程含水庫建設，預計5到8年時間。

金門是在1995年正式提出從福建供水的需求，福建也許下供水承諾。2018年8月5日，福建晉江龍湖水庫的水直通金門，兩岸正式通水。目前，金門供水依賴從山美水庫引水至晉江龍湖水庫鋪設的海底管道，屬於單通道單水源供水模式。

中新社報導，福建向金門供水工程自2018年8月正式通水以來，已累計向金門供水超過4000萬噸，占金門縣自來水廠日常供水總量的81.9%，金門民生用水依靠地下水從過去最高的68%降至目前的5%。

福建水投集團晉金供水有限公司董事長鄭英偉說，為進一步提升向金門供水能力，泉州已啟動建設金門供水水源保障工程。其中，南高幹渠供水替代工程於2023年9月開工建設，將於2025年底完工，建成後形成「雙水源、雙線路、多調節」的供水保障體系，提升向金門供水的水源保障水準。

香港

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