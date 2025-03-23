我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

王毅拜會日相 籲堅持涉台4文件 日方因這件事怒了

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相石破茂（右）21日在東京會見中國外交部長王毅。（新華社）
日本首相石破茂（右）21日在東京會見中國外交部長王毅。（新華社）

日本首相石破茂21日在東京會見中國外交部長王毅，王毅就台灣議題表示，日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件確定的原則，切實履行在台灣問題上作出的重要政治承諾。會後中國外交部在官網上公布會談內容，但日本外務省發現，其內容記載著石破茂未做的發言，已向中方提出抗議，並要求刪文。

據中國外交部官網，王毅在會談中表示，石破茂就任首相以來重啟雙邊關係改善進程，雙方理應增進互信、加強合作，為世界提供更多的穩定性和確定性。

王毅強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道，日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件確定的原則，切實履行「在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾」。他並稱今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這一重要關口，希望日方以對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。

中央社報導，中國外交部官網內容中寫道：「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。」針對中國外交部公布的「尊重中方闡述的立場」表述，日本外務省強調，「首相石破茂並未做出那樣的發言」，對於中國外交部的作法表達遺憾，已向中方提出抗議。

日本內閣官房長官林芳正當日亦與王毅會晤。王毅強調四個文件「就妥善處理歷史、台灣問題立下了規矩」，希望日方樹立「對華正確認知」。林芳正表示，在台灣問題上，日方堅守1972年「日中聯合聲明」的立場沒有任何改變。

王毅並與日本外相岩屋毅舉行會談，共同社指出，雙方就全面推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」達成共識。隨後舉行六年來首度召開的「日中經濟高層對話」，討論水產品禁令、中國恢復進口日本牛肉與大米等議題。

王毅 日本 石破茂

上一則

「和美企打交道是噩夢」 美商：關稅再高 仍從中國訂貨

下一則

中日韓外長會推重啟自貿協定 王毅高喊：讓1+1+1>3

延伸閱讀

中國竄改石破茂與王毅會談內容 日抗議要求刪文

中國竄改石破茂與王毅會談內容 日抗議要求刪文
日本外相岩屋毅：為盡早舉行日中韓峰會加速準備

日本外相岩屋毅：為盡早舉行日中韓峰會加速準備
中日韓首腦會議可能性？中學者：受日本頻繁涉台海、南海言論影響

中日韓首腦會議可能性？中學者：受日本頻繁涉台海、南海言論影響
會見石破茂 中外長王毅：日方應履行台灣問題的承諾

會見石破茂 中外長王毅：日方應履行台灣問題的承諾

熱門新聞

樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消