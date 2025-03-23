王毅拜會日相 籲堅持涉台4文件 日方因這件事怒了

日本首相石破茂（右）21日在東京會見中國外交部長王毅。（新華社）

日本 首相石破茂 21日在東京會見中國外交部長王毅 ，王毅就台灣議題表示，日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件確定的原則，切實履行在台灣問題上作出的重要政治承諾。會後中國外交部在官網上公布會談內容，但日本外務省發現，其內容記載著石破茂未做的發言，已向中方提出抗議，並要求刪文。

據中國外交部官網，王毅在會談中表示，石破茂就任首相以來重啟雙邊關係改善進程，雙方理應增進互信、加強合作，為世界提供更多的穩定性和確定性。

王毅強調，作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道，日方應堅持「中日聯合聲明」等四個政治文件確定的原則，切實履行「在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾」。他並稱今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。在這一重要關口，希望日方以對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號。

中央社報導，中國外交部官網內容中寫道：「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。」針對中國外交部公布的「尊重中方闡述的立場」表述，日本外務省強調，「首相石破茂並未做出那樣的發言」，對於中國外交部的作法表達遺憾，已向中方提出抗議。

日本內閣官房長官林芳正當日亦與王毅會晤。王毅強調四個文件「就妥善處理歷史、台灣問題立下了規矩」，希望日方樹立「對華正確認知」。林芳正表示，在台灣問題上，日方堅守1972年「日中聯合聲明」的立場沒有任何改變。

王毅並與日本外相岩屋毅舉行會談，共同社指出，雙方就全面推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」達成共識。隨後舉行六年來首度召開的「日中經濟高層對話」，討論水產品禁令、中國恢復進口日本牛肉與大米等議題。