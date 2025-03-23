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發展高層論壇北京登場 上百外企CEO赴華找商機

中國新聞組／北京23日電
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中國經濟持續回升向好，為全球市場帶來更多機遇。圖為2024中國國際供應鏈促博會上，西門子展出AI迷你調酒工廠。（新華社）
中國經濟持續回升向好，為全球市場帶來更多機遇。圖為2024中國國際供應鏈促博會上，西門子展出AI迷你調酒工廠。（新華社）

中國發展高層論壇今（23）日在北京開幕，主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」，展開為期兩天活動，中共中央政治局常委、國務院總理李強將出席開幕式並發表演講。此次論壇聚焦合作發展等議題，上百位來自主要國際組織、全球跨國企業CEO和重要研究機構的代表，將聚焦投資中國新機遇，實現互利共贏。

大公報報導，官方網站透露，本屆年會將圍繞宏觀政策與經濟增長、以科技創新引領新質生產力發展、人工智能普惠包容發展等主題，舉行12場專題研討會和若干場閉門研討會。據此前報導，西門子、高通、沙特阿美、德意志銀行等企業高層將訪華與會，其中一些人將與中國國家主席習近平會面。在美對華投資審查日益嚴格之際，今年出席峰會的美企領導人減少，與會的歐洲企業首席執行官的比例增加。

近日中國商務部部長王文濤頻繁會見跨國公司高管，釋出中國堅定不移擴大對外開放的決心。商務部研究院學位委員會委員、研究員白明分析，中國持續貫徹高水平對外開放的政策，「與美國的『小院高牆』、『脫鉤斷鏈』形成了鮮明的對照」，透過此次年會，能讓世界看到中國蘊含的發展機會，中國將與更多國家展開經貿合作，釋放開放紅利。

商務部 國務院 李強

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