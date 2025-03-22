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中日韓首腦會議可能性？中學者：受日本頻繁涉台海、南海言論影響

記者陳湘瑾／即時報導
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日本首相石破茂21日在東京會見到訪的中國外交部長王毅。（圖／取自中國外交部）
日本首相石破茂21日在東京會見到訪的中國外交部長王毅。（圖／取自中國外交部）

王毅將出席在東京舉行的第11次中日韓外長會及中日經濟高層對話，中國學者認為，本次重啟中日經濟高層對話，對加強中日關係具有重要意義，但目的是對沖經貿風險，不代表日本對陸政策轉向；而中日韓首腦會議的可能性，仍受長期存在的矛盾制約，包括日本在美日峰會及慕尼黑安全會議等場合頻繁發表涉台海、南海、東海等敏感議題言論所影響。

除了22日參加第11次中日韓外長會，王毅在日本期間，還將與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話。這是自2023年11月以來，中日韓國外長首次會晤，也是王毅自2020年11月以來，時隔四年半首次訪日。

澎湃新聞報導，上海國際問題研究院東北亞研究中心主任、研究員蔡亮指出，日本首相石破茂上台以來，中日最高層等管道的交流較為熱絡。雙方正按部就班地按照去年11月中日元首達成的重要共識，推動一系列務實交流，「保留溝通管道本身即具有象徵價值，體現管控分歧、維持關係穩定的共同意願。」

蔡亮指出，本次重啟中日經濟高層對話，對加強中日關係具有重要意義，兩國外長可能按照去年11月兩國元首就應對川普關稅戰衝擊，以及環保等共同挑戰發表立場，但值得注意的是，雙方仍存在分歧。

蔡亮分析，中方明確呼籲日方在處理對陸經貿政策時，避免盲目追隨美國主導的「脫鉤斷鏈」戰略；面對中方訴求，日方則可能通過「非針對性」外交辭令對關鍵問題採取模糊處理，聲稱其政策調整並非專門針對中國，「因此，對於中日外長會所能達成的成果，我們應持合理預期。」

蔡亮提醒，此次重啟經濟高層對話屬於「戰術性調整」，目的是對沖經貿風險，儘管川普政府對日施加鋼鋁關稅及農產品貿易壁壘，引發同盟經濟摩擦，但日美安全同盟未受實質動搖。因日本作為「印太支點」的功能不可替代。這種「經濟有限調整+安全強化聯動」的雙軌模式，本質反映日本在「要市場」與「保安全」間的戰略對沖，而非對陸政策轉向。

此外，關於日本外交部長岩屋毅在18日的記者會上提及，此次三國外長會議將首先在外長層面進行磋商，為力爭年內在日本舉行的三國領導人會議營造良好氛圍。蔡亮認為，中日韓首腦會晤的可能性，應將中日關係的結構性矛盾和韓國國內政局的兩重因素考慮在內。

儘管中日近期保持高層接觸，但兩國關係仍受長期存在的矛盾制約，蔡亮指出，主要體現在日本在美日峰會及慕尼黑安全會議等場合頻繁發表涉台海、南海、東海等敏感議題言論，七國集團持續發表涉台政治聲明；韓國方面，南韓總統尹錫悅雖然已被釋放，但出席首腦會議的可能性很低，原因是韓國憲法法院仍可能開啟彈劾程序，且選出韓國新任領導人仍需時日。

第十次中日韓外長會議於2023年11月在韓國釜山舉行。六個月後，第九次中日韓領導人會議於2024年5月在韓國首爾舉行。

王毅

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