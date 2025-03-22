我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

中稀土主導地位 中科院：15年後崩塌 市占暴跌至23%

記者廖士鋒╱綜合報導
中國稀土的生產目前仍是世界主導地位，圖為中國稀土礦區。(本報資料照片)
中國稀土的生產目前仍是世界主導地位，圖為中國稀土礦區。(本報資料照片)

中國現在的稀土儲量與產量，在全球居於主導地位，官方近年來也積極強化稀土出口的管理，在美國科技戰的壓力下，已經對美國實施鎵、鍺、銻等稀土的出口管制。不過一項研究顯示，隨著其他地方開發稀土，中國的稀土市占率將會在15年後的2040年下跌至23%。

港媒南華早報援引一份中國科學院學者在「稀土」雜誌上發表的研究論文指出，隨著新資源的出現，到2035年，中國估計的稀土原料市占率可能降至62%左右，且透過模型預測，到2040年，這一比率將進一步下降至23%，因為隨著非洲、南美和澳洲採礦業的開放，中國「將徹底失去主導地位」，目前「根本性轉變正在發生」。

報導指出，儘管中國掌握全球60%的稀土儲量，並占全球稀土加工量的90%，但這是一個罕見且詳細的承認，顯示中國對稀土供應鏈的掌控十分脆弱。

這份由中國科學院贛江創新研究院人員主導的研究還提到，研究人員在研究中使用了先進模型來模擬2025年至2040年之間的全球採礦決策和工業需求，模擬涵蓋了全球1000個礦床和144個可開採礦山。

研究顯示，到2040年，隨著全球對稀土的需求持續激增，非洲和澳洲將相繼開發出更多高潛力稀土礦床。歐洲也將開始參與全球稀土供應鏈。

研究人員也表示，相關預測仍存在一些關鍵的不確定因素，例如技術因素、政治或環境風險，以及潛在的出口禁令或關稅、新興礦業國家的不穩定、或非洲釷礦加工產生的污染都可能影響結果的準確性。

該研究建議中國加強內部稀土勘探和開採，同時實現國際合作夥伴關係多元化，應擴大與中重稀土資源豐富的國家的戰略合作，包括緬甸、越南等東南亞國家，以及非洲和南美洲資源豐富的地區。研究也建議建立更強大、健全的「國家戰略儲備體系」，儲存這些資源將減輕市場波動或不可預見的中斷帶來的風險。

此外，中國科協旗下的科技導報，近日也刊出多位江西理工大學學者合撰的文章，強調一旦美國稀土產業鏈重構完畢，中國稀土產業全球競爭力可能會面臨弱化。同時伴隨稀土產量的增加和多元化供應格局的形成，其他國家對美國稀土需求增加，可能導致中國在全球稀土市場份額的減少以及對稀土價格造成一定的壓力

文章甚至示警，在「特別緊急情勢」下，中國抵禦美國對中國經濟制裁能力將減弱。理由在於，目美日印澳正聯手重建稀土供應鏈，一旦美國實現與中國稀土脫鉤目標，中國「無疑將失去一項在特別緊急情勢下回應美國高壓的潛在工具」。

稀土 供應鏈 澳洲

上一則

稅收年降3.4% 數十年最大降幅 紐時：中國經濟再遇大麻煩

下一則

批民企被「祭旗」？ 反美大V司馬南逃稅 遭重罰926萬元

延伸閱讀

專家之眼╱解讀美國喉舌媒體收攤政治意涵

專家之眼╱解讀美國喉舌媒體收攤政治意涵
美國威州最高院法官選舉前 馬斯克發錢助陣保守派

美國威州最高院法官選舉前 馬斯克發錢助陣保守派
川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球
研究預測：中國稀土全球領導地位 將於10餘年後崩塌

研究預測：中國稀土全球領導地位 將於10餘年後崩塌

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍