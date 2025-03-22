美不樂見中俄走太近？中大使批：挑撥離間

美俄關係出現解凍跡象後，是否影響中俄關係備受關注，尤其是美國總統川普18日與俄羅斯 總統普亭通話後受訪時說「不希望中俄走到一起」。中國駐俄大使張漢暉對此說，「我們必須用事實和真相回擊某些勢力歪曲歷史、挑撥離間的圖謀」。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄國 外交部發言人21日在記者會說俄中關係雖已取得成績，但還能達到更高水平，「正如俄國領導高層多次表示的那樣，完全有可能將俄中關係提升到新的歷史水平。兩國元首指出雙邊關係發展達到歷史最高峰，但這並不意味著不能更高，這也是我們將努力的目標」；俄中「肩並肩」，正在所有全球和區域組織和論壇不斷實現彼此的目標。

另外，目前在北韓平壤訪問的俄國聯邦安全會議秘書蕭依古對媒體說，俄中是戰略夥伴關係，莫斯科和北京在軍事領域的合作正全方位發展；涉及軍事方面，俄中合作正全方位發展。雙方在亞太實施例行性聯合空中戰略巡航，舉行兩國海軍演習。

蕭依古還說，太空 和核能是莫斯科和北京間有前景的合作方向。

中國駐俄大使館20日舉辦「春天裡的中國：中國機遇 世界共享全球對話會」，張漢暉提到中俄全面戰略協作夥伴關係已進入歷史新階段。兩國政治互信持續增強，經濟貿易合作不斷深化，人文交流日益擴大，國際協作更加緊密。「無論國際局勢如何變化，中俄友誼的歷史邏輯不會改變，內在動力不會減弱」。

張漢暉還說，「積極推動對二戰歷史的正確認知，共同捍衛歷史真相，堅決反對任何否認、歪曲或篡改戰爭結果的行為」。