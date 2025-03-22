稅收年降3.4% 數十年最大降幅 紐時：中國經濟再遇大麻煩

紐約時報指中國稅收大幅下降，顯示中國經濟再遇大麻煩；圖為鞍山市一家農產品加工廠，工人在包裝雞肉食品。(新華社)

中國今年兩會定調經濟將持續回升向好，不過美媒分析中國最新政府預算後，稱發現一個「驚人的趨勢」，即中國稅收正在下降，且是近數十年來降幅最大，顯示中國經濟再遇到了大麻煩。紐約時報 報導，這意味著「中央政府可能沒有錢了」，中國今年的財政狀況可能比預期的還要糟糕，也可能使中國領導人在與川普 總統對峙時處於不利地位。

紐約時報報導，分析中國最新政府預算發現，去年稅收總額下降3.4%，降幅比以往任何時候都大。近幾十年僅有的兩次下降都是因特殊情況，如2020年，中國在全國實施了幾個月的疫情封鎖；2022年，上海經歷兩個月封鎖。中國稅收收入下降有幾個原因，一個大問題是通貨緊縮，物價普遍下跌。

自去年9月以來，中國官員多次承諾將採取幾乎所有中外經濟學家都建議的措施「花更多的錢來幫助陷入困境的中國消費者，如提高養老金、增加失業保險等」，卻沒有提供一點點額外支出，通常的解釋是中國最高領導人習近平長期以來反對支出。但財政部3月5日公布的2025年預算給出了另一種解釋─中央政府可能沒有錢了。

報導指出，稅收下降意味著中國的預算赤字正在擴大，這並不是因為政府為幫助經濟而增加開支，而是進入金庫的錢變少了。地方政府出售國有土地的收入急劇下降，導致這一問題幾年來日益嚴重，並已蔓延至國家政府。

儘管中國3月宣布今年允許其官方預算赤字目標增加到4%，但分析人士說，真正的赤字已經大得多了，因為中國正悄悄把大量長期借款當作稅收來計算。「赤字相當高，債務增長相當快，因此他們面臨財政挑戰」，惠譽亞太主權評級主管傑瑞米·祖克表示。

中國最大的稅種是增值稅，去年收入比預期低7.9%，財政部解釋「主要是工業生產者出廠價格低於預期」；另一個問題是工資下降和裁員增加，去年徵收的個人所得稅也比預期低7.5%。中國對進口商品徵收的高額關稅 是另一大收入來源，但房地產市場崩盤損失了大部分積蓄，許多進口商品價格下降，去年關稅收入比預期低9.2%。而今年財政狀況可能比預期的還要糟糕。

報導稱，稅收疲軟也讓中國領導人在與川普對峙時處於不利地位。川普已對來自中國的商品徵收了20%的關稅，並威脅要徵收更多關稅。中國政府手上用於幫助出口行業的備用資金減少了，也使中國領導人處於一個陌生的境地。