川普不反對6月會習 紐時分析：中迫切想知道川普要什麼

美國總統川普表示，「不會反對」六月與中國國家主席習近平舉行峰會。（路透資料照）

川習會有望？美國總統川普 近日表示，「不會反對」在6月與中國國家主席習近平 舉行峰會。不過有分析指出，川習會前仍橫亙著許多阻礙。在美國國務卿魯比歐 仍在放話稱「不能允許中國在不遵守規則的情況下崛起」等鷹派背景下，中方可能要先找到「川普想要什麼」及「和什麼人談」兩個迫切問題的答案，且不能讓習近平看來「軟弱」情況下，才有可能。

福斯新聞主持人殷格拉漢詢問川普，是否可能在6月會晤習近平。川普回答，「是啊，也許，我是說，我不會反對與習近平舉行峰會」，並表示美國「希望」與習近平「和睦相處」，改善兩國貿易關係。

魯比歐19日接受專訪表示，中國堅信他們正邁向成為世界最強大的國家，並希望盡可能排除任何干擾，「我們不能允許中國在不遵守規則的情況下崛起，否則這將是我們的責任」。

紐約時報分析指出，川普本周的談話引發人們對習近平可能到訪美國與其會晤的猜測。但在任何峰會舉行之前，中國大陸仍需為兩個緊迫問題找到答案：川普想要什麼？能與美國政府中的什麼人談，才有可能讓川普聽到他們想傳遞的信息？

為給這些問題找到答案，中國上個月派學者前往美國與川普政府官員等舉行非正式的外交會談。一些學者說，中國政府愈來愈擔心，他們一直以來打交道的美國國務院和國家安全委員會官員並沒有把信息傳達給川普，因為這些人不屬於川普的核心圈子。而與此同時，中國也一直試圖不在川普政府面前讓步。

中方認為在川普有機會對中國商品徵收更多關稅前有必要舉行一次高層會晤，但分析人士說，更多關稅將讓雙方的緊張關係加劇到這樣一種程度——屆時如果習近平同意坐到談判桌前的話，會顯得他很軟弱。清華大學戰略與安全研究中心主任達巍認為，若不能在機會窗口關閉前採取足夠迅速的行動，「雙邊關係就有可能惡化」。

北京大學全球健康發展研究院教授王棟說，就與中國進行談判而言，「魯比歐根本不想採取任何行動」，因為他把中國看作一個威脅。

喬治城大學亞洲研究教授麥艾文 (Evan Medeiros)認為，出於自尊心的考慮，中國大陸可能想讓川普來北京，而不是習近平去美國。華盛頓史汀生中心中國項目主任孫韻表示，川普也許正在等待時機，以便為未來與中國的談判積累籌碼，先與其他貿易夥伴打交道，同時讓中國人「自己著急去吧」。