南韓拚旅遊經濟 第三季將對中國實施階段性免簽

為促進旅遊業復甦，南韓 計畫於今年第三季度內對來自中國的團體遊客實施免簽政策，希望以此提振南韓旅遊經濟活力。首爾相信，K-pop、K-美容、K-美食等南韓特色文化資源將會是吸引國際遊客的「金字招牌」。

南韓代總統崔相穆20日前往慶州檢查亞太經合組織領導人非正式會議籌備情況並主持召開民生經濟檢查會議，會議宣布了這一決定。

觀察者網引述南韓亞洲日報報導，在相關規畫中，韓方將針對北京、上海等中國一線城市，重點開發面向20至30歲年輕群體的自由行產品；針對二三線城市，則著力打造體育賽事、美食體驗、美容、文化藝術等主題型團體旅遊項目。據韓國銀行測算，每增加100萬名中國團體遊客，將帶動韓國經濟增長率提升0.08個百分點。

為提升旅遊交通的便利性，南韓政府還計畫完善區域交通網絡，推進清州機場、五松站與百濟文化旅遊區的交通接駁系統建設。同時，南韓觀光 產業門戶網站也將自5月起為地方自治團體和個體工商戶開通一站式諮詢服務，為旅遊從業者提供全方位支持。

中國駐南韓大使戴兵在社交媒體上表示，中國自去年11月起對南韓試行單方面免簽，大大方便了南韓民眾赴華，受到南韓各界的歡迎和好評。相信中韓雙方推出便利化措施，將進一步促進兩國民眾常來常往、越走越親。