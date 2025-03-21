我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈將向馬斯克簡報對中計畫？川普批荒謬：無關中國

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

南韓拚旅遊經濟 第三季將對中國實施階段性免簽

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

為促進旅遊業復甦，南韓計畫於今年第三季度內對來自中國的團體遊客實施免簽政策，希望以此提振南韓旅遊經濟活力。首爾相信，K-pop、K-美容、K-美食等南韓特色文化資源將會是吸引國際遊客的「金字招牌」。

南韓代總統崔相穆20日前往慶州檢查亞太經合組織領導人非正式會議籌備情況並主持召開民生經濟檢查會議，會議宣布了這一決定。

觀察者網引述南韓亞洲日報報導，在相關規畫中，韓方將針對北京、上海等中國一線城市，重點開發面向20至30歲年輕群體的自由行產品；針對二三線城市，則著力打造體育賽事、美食體驗、美容、文化藝術等主題型團體旅遊項目。據韓國銀行測算，每增加100萬名中國團體遊客，將帶動韓國經濟增長率提升0.08個百分點。

為提升旅遊交通的便利性，南韓政府還計畫完善區域交通網絡，推進清州機場、五松站與百濟文化旅遊區的交通接駁系統建設。同時，南韓觀光產業門戶網站也將自5月起為地方自治團體和個體工商戶開通一站式諮詢服務，為旅遊從業者提供全方位支持。

中國駐南韓大使戴兵在社交媒體上表示，中國自去年11月起對南韓試行單方面免簽，大大方便了南韓民眾赴華，受到南韓各界的歡迎和好評。相信中韓雙方推出便利化措施，將進一步促進兩國民眾常來常往、越走越親。

南韓 觀光

上一則

中地方招商3.0版 直接併購拿上市公司控股權

下一則

加拿大抗議處決涉毒公民 北京回批：勿干涉司法

延伸閱讀

金秀賢爭議太大害節目停播後 GD發文：殘酷的世界

金秀賢爭議太大害節目停播後 GD發文：殘酷的世界
南韓總理韓悳洙彈劾案 憲法法院預計3/24宣判

南韓總理韓悳洙彈劾案 憲法法院預計3/24宣判
金賽綸錄音檔曝光？遭爆祕婚墮胎 網提質疑

金賽綸錄音檔曝光？遭爆祕婚墮胎 網提質疑
醜聞纏身仍出席？「金秀賢參加台灣櫻花季」登熱搜

醜聞纏身仍出席？「金秀賢參加台灣櫻花季」登熱搜

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留