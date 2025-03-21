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黃仁勳：華為的AI實力持續增長 美國限制「效果不佳」

記者林宸誼／即時報導
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輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達執行長黃仁勳。(路透)

輝達（NVIDIA）執行官黃仁勳表示，華為是中國最強大的科技公司，他們征服了他們涉足的每一個市場。黃仁勳還讚賞了華為在人工智慧領域的影響力逐年增長，並認為美國帶頭限制這家中國科技巨頭的努力「效果不佳」。

輝達在最新一季財報中，將華為列為在晶片、雲服務、計算處理和網路產品四個領域的競爭對手之一，這是輝達連續第二年將華為列入競爭對手名單。

英國金融時報（Financial Times）20日報導，受美國持續升級的對華出口管制政策影響，輝達的許多強大的AI晶片對華出口都受到限制，迫使推出削減性能指標的中國市場特供版晶片，例如H20、RTX 4090D等。即使如此，2024年輝達中國區營收仍年增66%，至171.08億美元，達到了史上最高。

但是，美國的限制也激發了中國本土晶片供應鏈的快速發展，中國國產AI晶片與輝達在華銷售的閹割版AI晶片之間的性能差距也在逐步縮小，這也使得輝達在中國AI晶片市場，面臨來自華為昇騰（Ascend）等中國本土AI晶片廠商的競爭也更為激烈。

相關數據顯示，輝達H20的AI算力只有H100的不到15%，甚至某些性能不如華為等中國國產AI晶片廠商的晶片。先前Tomshardware的報導稱，相關測試數據顯示，在執行基於DeepSeek模型的推理任務中，最新中國國產某AI晶片的性能可達到了H100的60%。不過，需要指出的是，輝達H20憑藉96GB的HBM容量優勢，也使得在相關推理任務時更具一些優勢。

而為了進一步提升H20晶片相對於中國國產AI晶片的競爭優勢，輝達推出的新版H20進一步將HBM容量提升到了141GB，這或許也是為何H20今年開始大受中國廠商歡迎的一個重要原因。

黃仁勳上月接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時稱：「中國市場競爭激烈。華為和其他公司很有活力，非常有競爭力。」

輝達 AI 華為

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