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「全球AI研究者一半來自中國」 黃仁勳：中將有巨大貢獻

記者陳湘瑾／綜合報導
輝達執行長黃仁勳強調中國在AI領域將做出重要貢獻。（路透）
輝達執行長黃仁勳強調中國在AI領域將做出重要貢獻。（路透）

輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳近日在2025年開發者大會（GTC）期間，談及輝達在中國市場發展AI的情況，他表示，公司有基本義務遵守法律，盡力去競爭和服務客戶。他也提到全球50%的AI研究人員來自中國，「美國所有AI實驗室都有中國人，沒有一家例外」，中國自然在AI研究方面將會做出巨大貢獻。

綜合21世紀經濟、財新網報導，黃仁勳分享他的觀察，稱全球50%的AI研究人員來自中國，是迄今為止最大單一群體，沒有接近的第2名，因此，中國很自然地在AI研究方面將會做出巨大貢獻。事實上，美國的每一家AI實驗室無一例外都有許多優秀的中國研究人員，黃仁勳表示，「中國培養了許多優秀的計算機科學家，請繼續保持。」

今年初，中國AI大模型DeepSeek竄紅，導致輝達股價暴跌。黃仁勳強調，DeepSeek-R1模型的出現並不會降低計算量，相反類似的推理模型會消耗更多算力。

對於川普政府加徵關稅的影響，黃仁勳稱，輝達的供應商遍及全球多個國家，哪個國家被施加關稅都有替代方案，因此短期內對公司業績影響有限。長期來看，輝達追求的是靈活的供應鏈，這意味著增加更多美國的在岸工廠（on-shore factory）。

黃仁勳表示，「我們有基本的義務，讓企業遵守法律，盡力去競爭和服務客戶，這對於每家企業而言都是基本，我們也不例外。世界本身就很複雜，而一些因素並不是公司層面能考慮的，我們唯一需要做的，就是始終確保遵守法律，並盡最大努力服務各個市場的客戶。」

輝達在中國發展已經超過25年，目前在中國已有近4000名員工，在深圳、北京和上海等地都有設立分公司。

黃仁勳也對中國華為在AI領域的快速崛起發出警告，他20日接受「金融時報」採訪時直批美國對華為的限制措施執行不力，他表示：「華為是中國最強大的科技公司，他們涉足的每個市場都取得成功。美國限制華為的措施執行不力，這導致華為的影響力仍在擴大，我們不能假設他們不會成為競爭對手。」

AI 黃仁勳 輝達

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