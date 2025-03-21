不去矽谷了？ 哈佛、史丹福畢業生轉奔中國AI新創

DeepSeek橫空出世之後，美國名校畢業生爭相加入中國AI新創。圖為哈佛大學。 （美聯社）

中國人工智慧（AI ）發展迅速，相關新創公司不但引起全球關注，更吸引美國名校畢業生加入；「美國財富雜誌」（Fortune）報導指出，來自哈佛大學 、史丹福大學 等美國頂尖學府的畢業生，甚至曾在矽谷 科技巨頭工作的工程師，紛紛將目光轉向中國的AI企業，形成一股前所未見的求職潮。

綜合自由亞洲電台等媒體報導，過去中國AI企業即使在本地招聘工程師也並不容易，然而這種情況如今已經出現翻天覆地的變化。空間軟體新創公司「群核科技」的共同創辦人兼董事長黃曉煌接受彭博電視專訪時表示，扭轉的契機發生在該公司被稱為杭州市「六小龍」之一後，由於也是六小龍之一的DeepSeek，以價格低廉的AI模型在1月震撼了全球AI界，群核也同步受惠

黃曉煌表示，過去兩個月「發生天翻地覆的變化」。他說：「很多來自像北京清大、浙大、北大，甚至還有史丹福跟哈佛的畢業生寄履歷給我們，有些都已經進入公司，開始上班。」

另一個推動中國AI企業吸納海外人才的因素，則是美國移民政策的不確定性。近年來，許多在美國求學、工作的中國工程師因簽證政策收緊，未能順利留在當地發展，因此選擇回流中國。這些回流人才當中，不乏曾在矽谷科技巨頭工作的資深工程師。黃曉煌便是其中之一，他擁有伊利諾伊大學香檳分校的計算機科學碩士學位，曾在美國輝達（Nvidia）工作。

隨著全球各大產業及企業加速運用AI，人才短缺正成為瓶頸，像是機器學習與機器人方面，對人才的需求就遠大於供給。為應對市場需求，黃曉煌表示，該公司已在香港申請辦理首次公開發行股票（IPO），計劃招募近100名專業是最新AI科技的工程師，以跟上科技的快速進步。