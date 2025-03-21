我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈將向馬斯克簡報對中計畫？川普批荒謬：無關中國

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

不去矽谷了？ 哈佛、史丹福畢業生轉奔中國AI新創

編譯魏紹揆／綜合報導
DeepSeek橫空出世之後，美國名校畢業生爭相加入中國AI新創。圖為哈佛大學。 （美聯社）
DeepSeek橫空出世之後，美國名校畢業生爭相加入中國AI新創。圖為哈佛大學。 （美聯社）

中國人工智慧（AI）發展迅速，相關新創公司不但引起全球關注，更吸引美國名校畢業生加入；「美國財富雜誌」（Fortune）報導指出，來自哈佛大學史丹福大學等美國頂尖學府的畢業生，甚至曾在矽谷科技巨頭工作的工程師，紛紛將目光轉向中國的AI企業，形成一股前所未見的求職潮。

綜合自由亞洲電台等媒體報導，過去中國AI企業即使在本地招聘工程師也並不容易，然而這種情況如今已經出現翻天覆地的變化。空間軟體新創公司「群核科技」的共同創辦人兼董事長黃曉煌接受彭博電視專訪時表示，扭轉的契機發生在該公司被稱為杭州市「六小龍」之一後，由於也是六小龍之一的DeepSeek，以價格低廉的AI模型在1月震撼了全球AI界，群核也同步受惠

黃曉煌表示，過去兩個月「發生天翻地覆的變化」。他說：「很多來自像北京清大、浙大、北大，甚至還有史丹福跟哈佛的畢業生寄履歷給我們，有些都已經進入公司，開始上班。」

另一個推動中國AI企業吸納海外人才的因素，則是美國移民政策的不確定性。近年來，許多在美國求學、工作的中國工程師因簽證政策收緊，未能順利留在當地發展，因此選擇回流中國。這些回流人才當中，不乏曾在矽谷科技巨頭工作的資深工程師。黃曉煌便是其中之一，他擁有伊利諾伊大學香檳分校的計算機科學碩士學位，曾在美國輝達（Nvidia）工作。

隨著全球各大產業及企業加速運用AI，人才短缺正成為瓶頸，像是機器學習與機器人方面，對人才的需求就遠大於供給。為應對市場需求，黃曉煌表示，該公司已在香港申請辦理首次公開發行股票（IPO），計劃招募近100名專業是最新AI科技的工程師，以跟上科技的快速進步。

AI 矽谷 史丹福大學 哈佛大學

上一則

與余承東緋聞全是套路？劉亦菲代言華為智界 網：真是服了

下一則

「全球AI研究者一半來自中國」 黃仁勳：中將有巨大貢獻

延伸閱讀

DeepSeek橫空出世 美名校畢業生爭相加入中國AI新創

DeepSeek橫空出世 美名校畢業生爭相加入中國AI新創
Z世代護理專科女畢業生就業前已負債11萬元 人生規劃全落空

Z世代護理專科女畢業生就業前已負債11萬元 人生規劃全落空
輝達GTC大會 童子賢：AI熱 台灣、灣區2個「灣」將更緊密

輝達GTC大會 童子賢：AI熱 台灣、灣區2個「灣」將更緊密
提鮑德藝術展 「矽谷邊緣談論藝術人性」

提鮑德藝術展 「矽谷邊緣談論藝術人性」

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
「95後」趙莽海外歸國，獲武漢大學聘為最年輕正教授。（取材自微信）

29歲海歸成武漢大學最年輕正教授 年薪60萬、200萬安家費

2025-03-16 02:23
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留