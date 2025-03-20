解放軍第六代戰機再試飛 不需殲20伴飛、3個發動機全開

殲36三部發動機全開的畫面引起熱議。（視頻截圖）

解放軍 第六代戰機又傳出亮相消息。近日四川成都上空再度出現「殲36」戰機試飛，和上次不同，此次三個發動機同時開啟，被認為已經開始了最高航速和極限機動能力的測試。殲36在去年12月首飛。由於殲36的造型獨特，酷似一片平整的三角「銀杏葉片」，從地面觀察，極好辨認，因此第二次試飛不久，網路上立即出現相關視頻。

來源：通視

綜合媒體報導，目擊的網友表示，成都上空17日再度出現「殲36」戰機，上午和下午各飛行了一次。和上次不同的是，這次沒有殲20伴飛，起落架收起，三個發動機同時開啟。去年底該新型戰鬥機首次試飛亮相，由於其機身有「36」開始的數字編號，外界非正式地稱呼為「殲36」。

有軍事迷表示，初步估計已經開始了最高航速和極限機動能力的測試。另根據揚子晚報軍事評論員陳光文分析，在第二次試飛中，「殲36」的開裂式機翼、三發、極小半徑快速轉彎等尖端技術讓人眼前一亮，進一步鞏固了該機在全球空戰領域的領先地位。

美國軍事網站「戰區」也高度關注「殲36」再度公開試飛。報導表示，最顯著的特徵是證實了該機的三發布局，其中一張照片顯示該機的三台發動機動力全開、加力燃燒的狀態。「這是一個令人印象深刻的獨特場景，因為這款新型戰鬥機的三發布局在傳統意義上的戰術噴氣式飛機中是非常奇特的」。此外，「殲36」兩側翼尖上有大型分裂式舵翼。

而最新出現的「殲36」側面照，可觀察到該機獨特的背部進氣口和座艙蓋。從照片上來看，該機的座艙蓋與前機身的頂部線條非常融合，因此「這架飛機採用並列機組座位的可能性仍然很大，特別是考慮到它機頭部分非常寬」。

解放軍軍方目前對於六代機，已經有更開放的態度回應。今年兩會 期間，香港商報採訪中共 空軍副司令王偉中將，對於六代機首飛，王偉面帶笑容地表示「你們都看到啦」。至於有評論認為中共在相關技術上已超越西方，他則「謙虛」回應「那不能這麼說」。