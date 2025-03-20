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東方風電海上新增裝機量 躍中國前三

中國新聞組／北京20日電
東方風電26兆瓦級海上風電機組下線儀式。(圖／本報四川德陽傳真)
東方風電26兆瓦級海上風電機組下線儀式。(圖／本報四川德陽傳真)

不久前，中國風能專委會發布2024年風電吊裝容量統計簡報。其中，東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）憑藉技術創新、產業拓展和市場開拓等優異表現，位居「整機商新增裝機榜」第6位，海上新增裝機量躋身前三，市場占有率突破10%，進一步鞏固了領先地位。

東方風電總部位於四川省德陽市，是東方電氣集團旗下風電產業一體化專業公司，產品批量出口瑞典、芬蘭、衣索比亞、古巴、厄瓜多爾等多個國家。2024年，東方風電18兆瓦海上機組成功併網發電，全球單機容量最大的26兆瓦級海上風電機組順利下線，助推中國海上風電產業蓬勃發展。同時，東方風電還建設了中國單體容量最大的山地風電場—木壘100萬千瓦風電項目、四川省首個分散式風電專案德昌風場。在中國風電場生產運行優勝風場名單中，53個採用東方風電機組的風電場榮登榜單，其中5A級風場9個、4A級風場18個、3A級風場26個，均創歷史新高。

簡報資料顯示，2024年中國新增風電裝機14388台、總容量達8699萬千瓦，其中陸上風電新增裝機容量8137萬千瓦，海上風電新增裝機容量561.9萬千瓦。

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