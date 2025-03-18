中不滿李嘉誠「賣港」 派代表團赴巴拿馬「為時太晚」?

通過巴拿馬運河的一艘貨輪。 (路透資料照片)

香港 首富李嘉誠旗下的長江和記計畫將巴拿馬運河港口出售給美國財團，引發北京強烈不滿，半官媒的大公報連發三篇評論痛批李嘉誠；同時，中共 代表團於近日出訪巴拿馬，會見巴拿馬主要政黨領導人，並與智庫學者等座談。但專家分析，拉丁美洲是美國的後院，影響力巨大，中國很難翻盤，「現在做什麼都於事無補」。

綜合新華社、自由亞洲電台報導，3月14日至15日，中共中央對外聯絡部副部長馬輝率中共代表團訪問巴拿馬，馬輝表示，中方願同巴政黨、智庫加強交流，增進相互了解和信任，鞏固中巴友好關係民意基礎。巴方回應，願深化雙方友好交往，凝聚合作共識，推動巴中友好事業持續發展。

今年2月，巴拿馬總統穆里諾宣布，巴拿馬正式退出中國的「一帶一路 」基礎建設計畫。美國國務卿魯比歐此前警告，如果巴拿馬政府不立即終止中國對巴拿馬運河的影響力，美國將對巴拿馬採取行動。巴拿馬隨即承諾，「一帶一路」合作協議到期後不會同中國續簽，甚至考慮提前終止協議。

而長和集團3月初宣布以228億美元，向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%權益。

長和聯席董事總經理陸法蘭強調，這項交易純粹是商業考量，無關政治。但親北京的香港大公報在3月13日、15日和17日連發三篇評論痛批長和「出賣全體中國人」、「最終會背上歷史罵名」，強調香港要「與國家利益保持高度一致」，「在大是大非面前……必須堅定地與國家站在一起，勇於擔當歷史責任」等。

北京一方面利用媒體發聲，一方面派代表團赴巴拿馬「力挽狂瀾」，前香港特區全國政協委員劉夢熊分析，在當前貿易戰形勢嚴峻的情形下，「君子不立圍牆之下，長江和記這種做法是可以理解的。」他認為，長江和記與貝萊德目前達成的只是原則性協議。如果北京真的認為事關國家利益，就該讓中國的國企、央企來直接提出更高價格收購，「用文革的批判手段把長江和記的商業決定政治化、妖魔化，這是毫無道理的。」