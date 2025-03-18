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北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

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中不滿李嘉誠「賣港」 派代表團赴巴拿馬「為時太晚」?

中國新聞組／北京18日電
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通過巴拿馬運河的一艘貨輪。 (路透資料照片)
通過巴拿馬運河的一艘貨輪。 (路透資料照片)

香港首富李嘉誠旗下的長江和記計畫將巴拿馬運河港口出售給美國財團，引發北京強烈不滿，半官媒的大公報連發三篇評論痛批李嘉誠；同時，中共代表團於近日出訪巴拿馬，會見巴拿馬主要政黨領導人，並與智庫學者等座談。但專家分析，拉丁美洲是美國的後院，影響力巨大，中國很難翻盤，「現在做什麼都於事無補」。

綜合新華社、自由亞洲電台報導，3月14日至15日，中共中央對外聯絡部副部長馬輝率中共代表團訪問巴拿馬，馬輝表示，中方願同巴政黨、智庫加強交流，增進相互了解和信任，鞏固中巴友好關係民意基礎。巴方回應，願深化雙方友好交往，凝聚合作共識，推動巴中友好事業持續發展。

今年2月，巴拿馬總統穆里諾宣布，巴拿馬正式退出中國的「一帶一路」基礎建設計畫。美國國務卿魯比歐此前警告，如果巴拿馬政府不立即終止中國對巴拿馬運河的影響力，美國將對巴拿馬採取行動。巴拿馬隨即承諾，「一帶一路」合作協議到期後不會同中國續簽，甚至考慮提前終止協議。

而長和集團3月初宣布以228億美元，向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%權益。

長和聯席董事總經理陸法蘭強調，這項交易純粹是商業考量，無關政治。但親北京的香港大公報在3月13日、15日和17日連發三篇評論痛批長和「出賣全體中國人」、「最終會背上歷史罵名」，強調香港要「與國家利益保持高度一致」，「在大是大非面前……必須堅定地與國家站在一起，勇於擔當歷史責任」等。

北京一方面利用媒體發聲，一方面派代表團赴巴拿馬「力挽狂瀾」，前香港特區全國政協委員劉夢熊分析，在當前貿易戰形勢嚴峻的情形下，「君子不立圍牆之下，長江和記這種做法是可以理解的。」他認為，長江和記與貝萊德目前達成的只是原則性協議。如果北京真的認為事關國家利益，就該讓中國的國企、央企來直接提出更高價格收購，「用文革的批判手段把長江和記的商業決定政治化、妖魔化，這是毫無道理的。」

對於北京目前是否還可以選擇干預長江和記的出售計畫或制定其他回應措施，南卡大學艾肯商學院教授謝田說，「現在中共做什麼都於事無補，為時太晚。」

中共中央對外聯絡部副部長馬輝日前到訪巴拿馬引發關注。圖為本月13日，一艘美國海岸...
中共中央對外聯絡部副部長馬輝日前到訪巴拿馬引發關注。圖為本月13日，一艘美國海岸防衛隊船隻停靠在巴拿馬城巴拿馬運河沿岸的海軍基地。（美聯社）

香港 中共 一帶一路

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