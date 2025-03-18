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中經濟開年報喜 3數據穩中有增 但失業率創2年新高

記者陳政錄／綜合報導
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中國經濟開年有所改善，今年前兩月消費、工業增長、投資數據都優於市場預期。（中新社）
中國經濟開年有所改善，今年前兩月消費、工業增長、投資數據都優於市場預期。（中新社）

中國經濟開年傳來好消息，國家統計局17日公布1-2月經濟「成績單」顯示，主要指標增速穩中有增，發展態勢向新向好。1-2月，規模以上工業增加值同比增長5.9%，固定資產投資同比增長4.1%，消費同比增長4%，工業、投資和消費增速均高於去年全年，也強於市場預期。

但值得注意的是，統計2月全中國城鎮調查失業率達到5.4％，除比1月升高0.2個百分點，也創下兩年最高水準，且31個大城市城鎮調查失業率為5.2％，也為半年最高水準。

國家統計局發言人付凌暉解讀，前兩月經濟運行起步平穩，發展態勢向好。但他也坦言，今年要實現5%左右的經濟成長目標絕非輕而易舉，需要付出艱苦的努力。

他並指出，從今年以來經濟運行看，宏觀政策「組合拳發力顯效」，改革開放全面深化，社會預期信心提振，使經濟保持平穩健康發展具有較多有利條件。

信息技術、人工智能等前沿技術驅動產業變革增強，日益成為工業發展新引擎。付凌暉表示，前2月，中國製造業增加值同比增長6.9%，明顯快於全部工業增加值增速。其中，裝備製造業增長10.6%，比上年全年加快2.9個百分點，為工業生產平穩較快增長提供了有力支撐。

高端化、智能化是當前中國工業生產的特點。前2月，高技術製造業增加值同比增長9.1%，比上年全年加快0.2個百分點。從產品看，1至2月份，工業機器人、集成電路圓片產量同比分別增長27%、19.6%。國產人工智能通用大模型在電子、汽車等重點工業領域規模化應用加快，賦能產業創新發展，算力需求擴大帶動相關產業快速增長，前2月數字產品製造業增加值同比增長9.1%，服務器產量同比增長73%。

至於外媒關切，規模以上工業增加值成長放緩，是否受美國加徵關稅影響，付凌暉回應，主要受到去年增速較快、基數較高影響，並指在資訊技術、人工智慧、新能源等產業成長趨勢良好下，企業預期總體正在改善。儘管面臨關稅提高等制約因素，中美貿易互補性強的特點仍在顯現，前兩個月，中美貨貿進出口額年增3.5%。

另一方面，今年初中國房市仍未見明顯。國家統計局數據顯示，前兩個月，房地產開發投資年減9.8%，新建商品房銷售面積和銷售金額，分別年減5.1%和2.6%。

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