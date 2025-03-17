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外資大潰逃？中商務部擬強化開放平台穩外資

記者賴錦宏／即時報導
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新冠疫情結束後，外商投資中國的金額持續衰退，甚至出現撤離現象。（美聯社）
新冠疫情結束後，外商投資中國的金額持續衰退，甚至出現撤離現象。（美聯社）

中國商務部日前公布，今年前兩個月的實際使用外資金額為人民幣1,712.1億元，較去年同期又減少20.4%。為穩定外商投資，商務部宣布，今年將擴大開放綜合試點示範和自貿試驗區等平台。

據央視新聞報導，中國商務部有關負責人3月16日說，今年穩外資將緊扣國家級經濟技術開發區、國家服務業擴大開放綜合試點示範和自貿試驗區等平台，增強開放平台效能。

目前，中國一共有232家國家級經開區，貢獻了中國全國十分之一的地區生產總值，超過五分之一的利用外資總額。

此外，去年服務業擴大開放綜合試點示範的11個省市，服務業吸收外資總額達到413億美元，約占中國服務業吸收外資的50.2%。

今年2月中國發布的「2025年穩外資行動方案」提到，要增強開放平台效能，提升國家級經濟技術開放區外向型經濟發展水平，實施自由貿易試驗區提升戰略。

中國商務部外資司副司長王亞說，隨著上述方案等政策效應的逐步顯現，相信外資企業在中國將會迎來更大的發展機遇。

報導引述中國日本商會近日發布的調查問卷稱，有58%的會員企業將在今年增加或者保持在華投資的規模。中國美國商會也發布報告指，有53%的受訪美資企業預計將在今年增加在華投資。

中國微信公眾號「豫上柴建新」日前發布題為「怵目驚心！產業園區大逃殺」的文章指出，上海張江的黃昏從未如此沉重。 75%的空置率像一道猙獰的傷疤，撕開了產業園區黃金時代的最後遮羞布。文章並稱，深圳南山的廠房租金在資本遊戲中腰斬，蘇州工業園的招商團隊帶著未完成的KPI集體消失。

商務部 微信 租金

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