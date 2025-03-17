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中官媒：美國之音是「謊言工廠」 川普親手撕下遮羞布

中國新聞組／北京17日電
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川普大幅裁減美國之音、自由亞洲電台等媒體，中國網友直呼「大快人心」。圖為美國之音大樓外景。 （路透）
川普大幅裁減美國之音、自由亞洲電台等媒體，中國網友直呼「大快人心」。圖為美國之音大樓外景。 （路透）

美國總統川普政府大幅裁減美國之音、自由亞洲電台等媒體，美國之音所有員工已停職。消息傳到中國，官媒和多家黨媒發文稱，美國之音等媒體是美國長期抹黑中國的打手，如今美國自己親手撕下了這塊遮羞布，印證了這條涉華謊言「認知戰」產業鏈的背後「金主」就是美國政府。前媒體人胡錫進等中國網民則直呼「大快人心」：「得爽全靠中國人民的老朋友川普」。

據中央社報導，川普政府15日大幅裁減「美國國際媒體署」（U.S. Agency for Global Media）等預算，其旗下有美國之音、自由歐洲和亞洲電台等。美國之音已發通知要求員工帶薪休假。

對此，中國官媒環球時報發布社評指出，在涉華報導方面，美國之音劣跡斑斑。從抹黑新疆人權到鼓噪南海爭議，從炮製「中國病毒」到宣揚中國「產能過剩論」等，幾乎每一個荒謬惡毒的涉華謊言背後，都少不了這家媒體的「原創貢獻」。一名美國之音前記者曾透露，美國之音一些負責人因提倡增加對華正面報導而被撤換。顯然，美國之音徹頭徹尾是「輿論毒藥」。

美國之音被公認是華盛頓精心包裝的一台實施和平演變的輿論機器，在國際上早已臭名昭著。與「自由亞洲電台」等一樣，它們的共同點都是為了滿足美國意識形態需求而對他國大肆攻擊。如今華盛頓親手撕下了作為打手的這塊遮羞布，再次印證了這條涉華謊言「認知戰」的產業鏈，沒有「金主」輸血就難以為繼的尷尬事實。

社評指出，當更多美國人開始穿破「信息繭房」，看到一個真實的世界、立體的中國，美國之音以「謊言工廠」精心構築出來的「輿論鐵幕」和妖魔化敘事，終將淪為時代的笑柄。

中國網民也大都留言表示對此「大快人心」。環球時報前總編輯胡錫進發文稱，自由亞洲電台成立於1996年，其使命是向中國、緬甸、北韓、越南等國家提供未經審查的報導；相信中國人都樂見美國反華意識形態堡壘從內部被攻破，作鳥獸散。

不少網民留言：「這兩電台我聽過，太壞了」，「得爽全靠中國人民的老朋友川普」；也有網民表示「絕大多數人看不到，聽不到，關了還是開了，我們壓根沒感覺」；還有網民認為「沒有美國無時無刻鞭策提醒中國，會重演晚清的，人都是生於憂患死於安樂」。

自由亞洲電台報導稱，中共黨媒、中國網民對其面臨停運的反應多是拍手歡呼，並再次指稱受影響媒體為「顏色革命」的推動者，指責其在世界各地「煽風點火」。在海外，旅美華人民主活動人士、時評人秦偉平在社群平台X上發文稱：「如果美國之音和自由亞洲電台被關閉，中共有關部門要開香檳慶祝了。大禮包」。

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