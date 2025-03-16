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DeepSeek受國家補貼、控制？ OpenAI上書川普籲封殺

中國新聞組╱北京16日電
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OpenAI近日在一項新的政策提案中，將中國AI公司DeepSeek描述為「受國家補貼」和「受國家控制」。（路透）
OpenAI近日在一項新的政策提案中，將中國AI公司DeepSeek描述為「受國家補貼」和「受國家控制」。（路透）

美國OpenAI於13日向白宮提交了一份15頁的信函，將中國AI公司DeepSeek描述為「受國家補貼」和「受國家控制」，並建議美國政府考慮禁止DeepSeek及其他類似由中國政府支持的機構開發的模型，並建議「AI技術出口管制」，限制AI技術流向中國等國家。

科技媒體TechCrunch報導，該提案是OpenAI向川普政府的「AI行動計畫」倡議提交的建議，聲稱DeepSeek的模型存在安全隱患，因為根據中國法律，DeepSeek必須遵守政府對使用者數據的要求。OpenAI指出，禁止使用中國製造的模型，可以防止隱私和「安全風險」，包括「智慧財產權盜竊的風險」。

OpenAI先前曾指控DeepSeek違反服務條款，透過「蒸餾」技術從 OpenAI的模型中提取知識，並在今年初迅速崛起。根據德國之聲的報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾讚揚DeepSeek「無疑是一個令人印象深刻的模型」，並對有了一個新的競爭者表示高興。

然而，OpenAI這次的新指控指DeepSeek受到中國政府的支持並受其指揮，OpenAI在信函中還以「鞏固美國AI領先地位，維護國家安全」為由，提出應實施AI出口管制，限制向中國等國出口美國AI技術；同時放鬆對美國AI公司的監管。

有分析指出，OpenAI公然呼籲美國政府打壓DeepSeek，顯示其感受到了來自中國AI模型的壓力，正如OpenAI在信中稱：「雖然美國目前在AI領域仍保持領先，但DeepSeek的出現顯示我們的領先優勢正在縮小。」

TechCrunch的報導指出，目前尚無明確證據顯示DeepSeek與中國政府之間存在直接聯繫，不過近幾個月來，中國政府對DeepSeek表現出愈來愈濃厚的興趣。此前，中國國家主席習近平出席民營企業座談會，DeepSeek創辦人梁文鋒也有參與這場座談會。

華爾街日報先前披露，美以「國家安全」為由，禁止政府使用DeepSeek，也考慮禁止DeepSeek在美國應用程式商店上架，以及限制美國雲服務商向客戶提供DeepSeek的AI模型。美國政府雖然沒有全面禁用DeepSeek，但包括美國海軍和NASA在內的一些政府部門已禁止使用DeepSeek。紐約州、德州等多州也採取限制使用。

AI DeepSeek OpenAI

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