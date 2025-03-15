將努力改善關係？加拿大新任總理上任 加學者分析對華政策

加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）宣誓就職，外界關注其未來對華政策。(美聯社)

加拿大 新任總理卡尼（Mark Carney）14日宣誓就職，外界關注其未來對華政策。加拿大學者認為，加拿大會做出新的努力來與中國改善關係，但有鑒於中國在國際協議中的不誠實、系統性非關稅 壁壘，加拿大在技術、清潔能源或金融等領域不見得會擴大與中國的貿易。

美國之音報導，中國和加拿大近年來在從貿易、技術到人權等一系列問題發生衝突。自2018年加拿大拘留中國科技巨頭華為高管孟晚舟 以來，兩國關係降至冰點，北京隨後也以危害國家安全罪名逮捕前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）以及企業家斯帕弗（Michael Spavor）作為報復。

此外，關於中國近期宣布從加拿大進口的菜籽油、油餅和豌豆額外徵收100%關稅，對豬肉和水產品額外徵收25%關稅，以報復加拿大去年10月對從中國進口的商品徵收關稅，包括對所有中國製造的電動汽車徵收100%的附加稅，以及對鋼鋁進口徵收25%的附加稅。

加拿大全球事務研究所（Canadian Global Affairs Institute）副所長兼加拿大-美國關係專家組成員羅伯遜（Colin Robertson）預期，加拿大會做出新的努力來與中國改善關係，走出兩國因為孟晚舟事件以及兩個Michael的事件給中加關係帶來的陰影。

關稅部分，羅伯遜認為，中國對加拿大徵收反關稅，是因為加拿大對中國電動汽車產品徵收100%關稅，那是與當時的美國政府同步採取的行動。鑒於現任美國總統川普對鋼鐵、鋁的攻勢，以及他希望將汽車等製造業轉移到美國，加拿大可能會重新考慮這種方法。

但是羅伯遜也指出，加拿大與中國國有企業及其一黨制打交道的經驗，使得很難確保中國在透明度、爭議解決、合約執行等問題上的合規性。

專門研究比較政治學、中國政府和政治、加中關係的布洛克大學副教授伯頓（Chales Burton）也認為，不認為加拿大會在技術、清潔能源或金融等領域擴大與中國的貿易，「中國在國際協議中的不誠實、系統性非關稅壁壘、缺乏公正的法治、中國共產黨通過腐敗、脅迫和秘密行動對加拿大國家安全和主權的持續威脅，都是兩國交往中的障礙。」