沃爾瑪供應商也撐不住…美玩具大廠MGA半年4成產能移出中國

沃爾瑪要求部分中國供應商大幅降價，企圖將美國對中國加徵關稅的負擔轉嫁。(歐新社)

為應對不斷升級的中美貿易戰，美國零售巨頭沃爾瑪 （Walmart）和目標百貨（Target）一家玩具供應商大廠正加快撤離中國，將在6個月左右時間內將40%的生產移往印度、越南 和印尼。

路透報導，這家主要在中國生產「Bratz娃娃」和「L.O.L. Surprise！驚喜拆拆球」等玩具的美國知名玩具製造商MGA娛樂公司執行長賴瑞恩（Isaac Larian）表示，公司正採取行動，將在6個月左右的時間內將40%的生產移往印度、越南和印尼，較目前的約10%至15%高出許多。

他指出，MGA可能不得不提高在中國所製造產品的批發價格，並將額外的成本轉嫁給零售商，以保護公司本已微薄的利潤率，而這將損害消費者利益。據悉，MGA在美國俄亥俄州也設有工廠，但生產某些玩具的成本太高，難以讓美國勞工從事這種單調瑣碎工作。

美國玩具協會（Toy Association）指出，到返校季時，零售商貨架上的價格可能更高，20%的關稅 可能意味著加價高達20%。

根據美國玩具協會的數據，目前中國工廠生產約77%供應美國市場的玩具，這將逼使諸如芭比娃娃（Barbie）製造商美泰（Mattel）等公司，不得不考慮提高價格，以抵消迄今對中國商品累加20%關稅的影響；美泰還計畫降低對單一地區的依賴，以及在今年底前關閉一間在中國的工廠。

此外，中國商務部等相關部門11日約談沃爾瑪，原因是沃爾瑪要求部分中國供應商大幅降價，企圖將美國對中國加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和消費者。

據觀察者網報導，沃爾瑪片面「站邊」美國，引起中國官方重視和負面輿論，不只商務部約談，社交媒體上也充斥對沃爾瑪的譴責，中國供應商也表示，「現在大家在用最大誠意和沃爾瑪去談判，但是已經決定不會一再後退」，「哪怕真有一天幹不下去了，我們也不怕，我們有國內客戶基礎」。