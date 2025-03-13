沃爾瑪殺價壓力大 有中企想「斷臂求生」先求活下來

美國零售巨頭沃爾瑪傳出要求一些中國供應商大幅降價，以轉嫁關稅負擔。(美聯社)

為應對美國對中國關稅 提升，沃爾瑪 向中國供應商提出降價，卻為此遭中國商務部約談。雖然官方、民間喊「戰」、號召企業抵制美商，但有企業主低調表示現在是買家市場，面對銀行貸款 及千百名工人們的生計，「斷臂求生」降價才能活著。

自由亞洲電台報導，在中國南部做外貿生意的Z先生的公司早就為應對關稅問題做了準備。「我們當初簽合同的時候就提到，如果增加關稅，我們要提高商品價格，我們的美國客戶也表示理解。」

Z先生也不認同沃爾瑪這種在關稅背景下臨時要求降低價格的做法。他認為這是霸王條款，但他也無奈「如果我的商品供不應求，那你肯定不會找我要求降價；如果我這個工廠幾千號人，都靠沃爾瑪生活，沒有沃爾瑪就活不下去，那你說降不降呢？你肯定也會降的吧。」

關稅提升的貿易戰背景下，Z先生說，在商言商，很多商家的想法是「斷臂求生」、「留得青山在，不怕沒柴燒」，「就是我要先保證活著，因為我一旦說不做了，那我銀行有貸款，上下游有欠款，幾百號幾千號工人的工資，這些壓力會更大，但如果降一點點價格，我還能活著，那就選擇先活著。」

Z先生說，他們會和上游材料商談判，「你降一點，他降一點」，最後大家利潤都薄一點，最後也能做成。另一種做法就是將工廠轉到海外，Z先生的朋友中已經有沃爾瑪的供應商準備向越南轉移設廠了。

報導指出，對於商務部在約談中提到的法律問題，旅美經濟學家黃大衛表示，沃爾瑪作為全球零售巨頭，它會在供應鏈的合同裡邊保留一個價格調整條款以應對外部衝擊，例如關稅或者匯率波動這種情況的，所以目前沒有辦法斷定這種行為一定違反商業合同。