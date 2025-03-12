川習6月生日峰會？ WSJ：北京邀訪 避「澤倫斯基式」受辱

華爾街日報獨家報導，川習有意在6月一起過生日，引發關注。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2017年在北京會面。（路透)

華爾街日報（The Wall Street Journal）10日獨家報導，美國總統川普 與中國國家主席習近平 有意在6月舉行「生日高峰會」，雙方仍在初步討論階段；北京希望川普訪問中國，以避免出現烏克蘭總統澤倫斯基在白宮受辱這類風險。南華早報10日也報導，川普最快下月訪問中國會晤習近平。分析指出，雖然美中使館都拒絕評論，但顯示在貿易緊張引發市場不安之際，美中都願意為兩國關係注入友善氛圍。

華爾街日報引述知情人士說法報導，華府與北京已開始討論川習在6月舉行「生日峰會」。川普生日為1946年6月14日，習近平為1953年6月15日，比川普年輕7歲。

知情人士指出，討論還在初步階段，川普上任以來對中國商品加徵關稅 並進行其他反制措施，旨在建立談判籌碼。討論至今沒有具體安排，白宮與中國駐美使館未回應報導。

熟悉北京想法的人士透露，隨著中國經濟壓力增大，北京有強烈意願參與談判，以阻擋或至少減緩美國加徵關稅和科技限制。

川普從1月就職以來，美國政府先是威脅、後來又暫停對墨西哥和加拿大徵收關稅，同時承諾對歐洲和其他貿易夥伴徵收關稅。但到目前為止，中國是唯一一個真正面臨川普全面提高關稅的國家。

川普勝選後，美中代表都表達舉行峰會的興趣。在兩人生日的6月會晤，顯示兩國經貿關係緊張影響全球市場與營運環境之際，雙方都願意釋出善意。

報導指出，習近平如果前往華府將有風險，因為在兩國緊張關係下，可能被解讀為向川普示弱。參與安排峰會的中國官員也想避免發生澤倫斯基2月底在白宮公開受辱的狀況。

知情人士認為，這是中方比較有興趣讓川普前往北京的原因，在雙方的持續對話中，這仍是可能安排。

白宮外部顧問說，美國經濟實力占優勢，川普不急於會晤習近平。他多次推崇習，稱兩人是「好朋友」，同時也對中國課徵關稅，但兩人的私人關係仍存在，也是關稅戰你來我往動盪期間的緩衝。

北京急切想與川普團隊互動，在經濟、科技與地緣政治上，全面避免發生冷戰結束後的強權衝突。

去年11月川普勝選後，中方已派遣數個代表團前往華盛頓，與新政府探討潛在交易，也向美方提出關稅會增加川普試圖抑制的美國通貨膨脹壓力。北京已準備提議購買更多美國農產品和其他產品，儘管還沒有正式提出。

美國高層近期直接與俄羅斯會談，中方也想更瞭解川普擁抱俄羅斯與俄羅斯總統普亭的原因，川普政府官員曾透露，這是美國在俄中關係下的戰略需要。

中國外交部長王毅上月前往紐約出席聯合國會議，期間未與川普內閣官員會面。一名知情人士說：「元首舉行峰會對所有人都有好處。」

俄羅斯衛星通訊社日前報導，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，習近平將在5月9日的「勝利日」紀念日之際訪俄，普亭則將在抗日戰爭勝利80周年之際，於8月底至9月初訪問中國。習近平是否會在與普亭會面前，先與川普舉行峰會，將是美中俄三邊關係變化的重要觀察指標。