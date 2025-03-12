工作小組無共識 彭博：美中貿易談判卡在較低層級

美國和中國據傳正推動6月舉行兩國領袖「生日峰會」之際，知情人士透露，美中針對貿易和其他問題的談判，依然卡在較低層級的工作小組會議，雙方各執一詞，未能對推進的最佳方式達成共識。

彭博社報導，雖然美中代表已接觸，但中方認為，美國還沒說明，若要取消對中國關稅 ，期望中國採取哪些行動打擊芬太尼貿易。此外，川普 宣布4日起對中國輸美產品加徵10%關稅，讓美中工作級別官員都很意外。

知情人士透露，川普團隊駁斥美方未提出芬太尼明確要求的說法，表示已透過中國駐美大使謝鋒等官員傳遞訊息，包括要求中國停止向墨西哥出口生產芬太尼的化學品、對走私者判處死刑，並要求在官媒「人民日報」頭版刊登文章譴責芬太尼貿易。美中這些歧見，顯示川普和習近平 外交風格重大差異。川普親自上陣與加拿大和墨西哥領袖進行貿易談判，但中國作風不同，習近平與川普通話前，中方要先理出多數細節。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，川普團隊還沒理清想從中方獲得什麼，「沒有一致連貫的政策」。

中國官員偏好在外交部長王毅和白宮國安顧問沃茲之間建立溝通管道，而王毅2月在紐約出席聯合國會議時，川普團隊卻沒人與他聯繫，中方認為是錯失建立管道的良機。此外，川普對中國加徵關稅的時機也讓北京惱火，第一波對中國輸美產品加徵10%關稅的實施時間，適逢春節連假，第二波再加徵10%，又是在中國兩會登場前夕。

熟悉內情人士透露，美國希望與中方談判解決5大問題，除了芬太尼，還有北京執行川普第一任期達成的貿易協議、中方協助在美國創造就業機會、確保美元在全球貿易的核心地位，以及習近平支持結束俄烏戰爭。另外，中國短影音應用程式TikTok的命運，也可能在議程上。

對外電訊息，中國外交部發言人毛寧昨回應稱，若美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。至於有消息指美中領導人將於4月在中國會晤，毛寧僅稱「沒有可發布的訊息」。謝鋒則稱，極限施壓注定撞上南牆，「以台制華」只會引火燒身。