我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

法紀錄片揭中國南海野心「蓋1:1總統府模擬」台人8成拒統成共識

中央社／巴黎10日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國M6電視台播出紀錄片指出，中國解放軍不斷在台周邊軍演，每天派軍機、軍艦擾台；圖為中國解放軍空警-500電戰機示意圖。(圖／國防部提供)
法國M6電視台播出紀錄片指出，中國解放軍不斷在台周邊軍演，每天派軍機、軍艦擾台；圖為中國解放軍空警-500電戰機示意圖。(圖／國防部提供)

法國M6電視台昨晚播出最新紀錄報導，揭露中國的南海擴張野心，及台灣和菲律賓政府、民間如何積極應對。報導指出，面對中國日增威脅，逾8成台灣人拒絕與北京統一，「獨立」已為共識。

法國M6電視台「獨家調查」節目9日晚間播出最新報導紀錄片，探討中國在南海的擴張野心。在80分鐘的紀錄片中，前30分鐘關注菲律賓與中國海上主權爭議，後半50分鐘則聚焦台海局勢。

M6官網寫道，報導「揭開北京擴張主義野心的面紗，他們無視國際法，宣稱擁有幾乎全部的南海」。鏡頭接著轉向台灣，「入侵的威脅前所未有地籠罩台灣。觀眾將發現島嶼進入長期戒備狀態，人民積極準備面對可能攻擊」。

中共解放軍不斷在台周邊軍演，每天派軍機、軍艦擾台。紀錄片指出，中國企圖征服台灣，不只是為歷史與民族主義，而是因台灣，與同為美國盟友的南韓、日本、菲律賓構成第一島鏈，阻斷了中國直接進入太平洋的通道。

「併吞台灣，能讓中共前進太平洋深海... 此外，征服島嶼，也能讓北京攫取半導體製造業，台灣是該產業的世界龍頭」。

報導訪問多位人物，包括國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將。他告訴M6，台灣「保持最高警戒」，國軍保持高戰備，中方一有行動，國軍可立刻應處。

紀錄片指出，衛星圖片顯示，中共在內蒙古「複製」一比一尺寸大小的台灣總統府與博愛特區街道，以針對特定戰略目標採取模擬攻擊。董冀星坦言，已發現許多模擬建築，情況令人擔憂，「不可否認，威脅日益增加」。

紀錄片也走訪國民黨，國際部主任黃介正認為不該挑釁中國，「我們試圖與北京保持溝通，這是我們維持和平與穩定的策略。台灣還沒準備好戰爭，我們需爭取時間，來改革軍隊、接收新軍武並進行訓練」。

新聞調查節目主持人戴拉維拉迪耶（Bernard de la Villardière）在介紹台灣時說道，「雖經歷戒嚴，這個國家卻成功轉變為亞洲最民主的國家」，然而台灣正經歷一場重大政治危機－分裂的立法院。

儘管總統賴清德承諾增加國防支出，國民黨卻刪減相關預算。旁白指出，「在許多人看來，國民黨與中國的關係很曖昧」。國民黨立委陳菁徽受訪表示，政府讓台灣置身危險，凍結國防預算是為避免「貪污」。

外交部政務次長吳志中也接受戴拉維拉迪耶訪問，表示有鑒於半導體產業的領導地位，台灣與烏克蘭的戰略重要性不同，也使台灣與國際享有共同利益。法國戴高樂號航艦首次部署太平洋，與美日戰機的協同演訓再度證明台灣重要性，「世界強權派遣軍力至印太地區，以維持現狀」。

吳志中解釋，台灣本有原住民，400年前歐洲殖民者前來，真正統一殖民台灣的是日本，「歷史而言，台灣從未屬於中國」。他認為，台灣為一新形式國家，民主、蓬勃，「正式的承認並非必要」。

旁白指出，「在中國威脅日增的當下，台灣人對中國的拒絕力道也史無前例的高。逾8成民眾拒絕與北京統一。台灣已逐漸發展出自己的認同，大多數民眾都認為自己只是台灣人」。

獨立媒體沃草「公民行動指南」主編蕭長展告訴記者，「我是台灣人，不是中國人，我們有自己的法律、民主、文化」。營運長洪國鈞則表示，「看見西藏、維吾爾、香港人遭遇後，多數台灣人都意識到這不對，我們不願被『再教育』」。

鬼島之音創辦人吳怡慈向主持人指出，「獨立」是島民共識，「島上有人認為台灣正式名稱是中華民國，有的人認為名字就是台灣。但大家都同意，我們是獨立國家」。

在菲律賓方面，報導聚焦南海衝突熱點黃岩島（Scarborough Shoal）。旁白說，「黃岩島屬於菲律賓專屬經濟海域，資源開發權應屬於菲國，然自2012年起，中國卻決定黃岩島屬於他們，且菲國船隻無權進入」。

拍攝團隊登上準備為菲律賓漁民運送補給的海警船隻，卻遭4艘中國船艦夾擊。鏡頭記錄中國船艦刻意衝撞，並向菲國船隻噴射強力水柱、破壞雷達等重要設備的畫面，衝突驚心動魄，呈現中國暴力激進行為。

此外，中國也在南海多處戰略島礁擅自設立軍事基地，企圖逐漸延伸影響力、攫取海域資源。

國民黨 中共 日本

上一則

兩會現場／「你太胖了 得減肥」張文宏犀利點名記者

下一則

定存5年不如1年？中國多家銀行存款利率「倒掛」

延伸閱讀

中菲南海角力 英外相：關切中國南海破壞穩定的活動

中菲南海角力 英外相：關切中國南海破壞穩定的活動
川習6月會面？北京希望川普訪中 避免外交風險

川習6月會面？北京希望川普訪中 避免外交風險
恐遭國際刑事法院控罪的菲前總統杜特蒂 高調現身香港

恐遭國際刑事法院控罪的菲前總統杜特蒂 高調現身香港
台積加碼還不夠 台外交部次長：尋求增加對美軍購 強化安全關係

台積加碼還不夠 台外交部次長：尋求增加對美軍購 強化安全關係

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了