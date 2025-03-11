法紀錄片揭中國南海野心「蓋1:1總統府模擬」台人8成拒統成共識

法國M6電視台播出紀錄片指出，中國解放軍不斷在台周邊軍演，每天派軍機、軍艦擾台；圖為中國解放軍空警-500電戰機示意圖。(圖／國防部提供)

法國M6電視台昨晚播出最新紀錄報導，揭露中國的南海擴張野心，及台灣和菲律賓政府、民間如何積極應對。報導指出，面對中國日增威脅，逾8成台灣人拒絕與北京統一，「獨立」已為共識。

法國M6電視台「獨家調查」節目9日晚間播出最新報導紀錄片，探討中國在南海的擴張野心。在80分鐘的紀錄片中，前30分鐘關注菲律賓與中國海上主權爭議，後半50分鐘則聚焦台海局勢。

M6官網寫道，報導「揭開北京擴張主義野心的面紗，他們無視國際法，宣稱擁有幾乎全部的南海」。鏡頭接著轉向台灣，「入侵的威脅前所未有地籠罩台灣。觀眾將發現島嶼進入長期戒備狀態，人民積極準備面對可能攻擊」。

中共 解放軍不斷在台周邊軍演，每天派軍機、軍艦擾台。紀錄片指出，中國企圖征服台灣，不只是為歷史與民族主義，而是因台灣，與同為美國盟友的南韓、日本 、菲律賓構成第一島鏈，阻斷了中國直接進入太平洋的通道。

「併吞台灣，能讓中共前進太平洋深海... 此外，征服島嶼，也能讓北京攫取半導體製造業，台灣是該產業的世界龍頭」。

報導訪問多位人物，包括國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將。他告訴M6，台灣「保持最高警戒」，國軍保持高戰備，中方一有行動，國軍可立刻應處。

紀錄片指出，衛星圖片顯示，中共在內蒙古「複製」一比一尺寸大小的台灣總統府與博愛特區街道，以針對特定戰略目標採取模擬攻擊。董冀星坦言，已發現許多模擬建築，情況令人擔憂，「不可否認，威脅日益增加」。

紀錄片也走訪國民黨 ，國際部主任黃介正認為不該挑釁中國，「我們試圖與北京保持溝通，這是我們維持和平與穩定的策略。台灣還沒準備好戰爭，我們需爭取時間，來改革軍隊、接收新軍武並進行訓練」。

新聞調查節目主持人戴拉維拉迪耶（Bernard de la Villardière）在介紹台灣時說道，「雖經歷戒嚴，這個國家卻成功轉變為亞洲最民主的國家」，然而台灣正經歷一場重大政治危機－分裂的立法院。

儘管總統賴清德承諾增加國防支出，國民黨卻刪減相關預算。旁白指出，「在許多人看來，國民黨與中國的關係很曖昧」。國民黨立委陳菁徽受訪表示，政府讓台灣置身危險，凍結國防預算是為避免「貪污」。

外交部政務次長吳志中也接受戴拉維拉迪耶訪問，表示有鑒於半導體產業的領導地位，台灣與烏克蘭的戰略重要性不同，也使台灣與國際享有共同利益。法國戴高樂號航艦首次部署太平洋，與美日戰機的協同演訓再度證明台灣重要性，「世界強權派遣軍力至印太地區，以維持現狀」。

吳志中解釋，台灣本有原住民，400年前歐洲殖民者前來，真正統一殖民台灣的是日本，「歷史而言，台灣從未屬於中國」。他認為，台灣為一新形式國家，民主、蓬勃，「正式的承認並非必要」。

旁白指出，「在中國威脅日增的當下，台灣人對中國的拒絕力道也史無前例的高。逾8成民眾拒絕與北京統一。台灣已逐漸發展出自己的認同，大多數民眾都認為自己只是台灣人」。

獨立媒體沃草「公民行動指南」主編蕭長展告訴記者，「我是台灣人，不是中國人，我們有自己的法律、民主、文化」。營運長洪國鈞則表示，「看見西藏、維吾爾、香港人遭遇後，多數台灣人都意識到這不對，我們不願被『再教育』」。

鬼島之音創辦人吳怡慈向主持人指出，「獨立」是島民共識，「島上有人認為台灣正式名稱是中華民國，有的人認為名字就是台灣。但大家都同意，我們是獨立國家」。

在菲律賓方面，報導聚焦南海衝突熱點黃岩島（Scarborough Shoal）。旁白說，「黃岩島屬於菲律賓專屬經濟海域，資源開發權應屬於菲國，然自2012年起，中國卻決定黃岩島屬於他們，且菲國船隻無權進入」。

拍攝團隊登上準備為菲律賓漁民運送補給的海警船隻，卻遭4艘中國船艦夾擊。鏡頭記錄中國船艦刻意衝撞，並向菲國船隻噴射強力水柱、破壞雷達等重要設備的畫面，衝突驚心動魄，呈現中國暴力激進行為。

此外，中國也在南海多處戰略島礁擅自設立軍事基地，企圖逐漸延伸影響力、攫取海域資源。