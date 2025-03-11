兩會現場／中國人愈來愈胖、驚動國家 衛健委主任出手

中國人愈來愈胖，官方更關注體重問題導致一系列慢性病，持續推進「體重管理」行動。圖為一名男子接受減肥治療。(中新社資料照片)

中國19歲青少年平均身高已是亞洲國家最高，但多數父母仍希望再更高；中國人也愈來愈胖，官方更關注體重問題導致一系列慢性病，持續推進「體重管理」行動，不同的「身材焦慮」正壟罩著中國。於此同時，全國兩會 傳來消息，減肥這事，國家出手了，要實施「體重管理年」3年行動，持續引導醫療衛生機構設立「體重門診」。

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綜合媒體報導，根據人民日報健康App （應用程式），不久前發布的「2025世界肥胖地圖」顯示，2025年中國41%的成年人達到高BMI（身體質量指數），9%的成年人患有肥胖。根據2017年英國醫學雜誌「柳葉刀」發布的全球成年人體重調查報告，中國更已超越美國，成為全球肥胖人口最多的國家。

中國國家衛生健康委員會主任雷海潮9日在全國「兩會」的民生主題記者會上，花了7分鐘談體重管理，強調將持續推進「體重管理年」行動。他指出，當前危害中國老百姓健康的首要危險因素和疾病來自慢性疾病，其中很多跟每個人的行為生活方式、飲食和體育鍛鍊都密切相關。

體重從「私人的事」變成「國家的事」，澎湃新聞分析，當大家在討論一周體育課安排多少時間才合適時，就可知道距離自覺的體育鍛鍊有多遠。文中更指出，民眾缺乏從容的生活節奏和休閒時間也是一大問題，如何塑造舒適、反內卷的社會氛圍也應該成為「國家的事」。

官方重視體重與健康問題，民間則有「身高焦慮」。日經新聞網近日報導指出，這一代中國孩子已經比其父母和祖父母同齡時平均身高要高，但許多父母還是覺得孩子不夠高。有些父母會要求醫生給孩子生長激素治療，刺激長高。

非傳染性疾病危險因子國際聯盟組織（NCD Risk Factor Collaboration）研究顯示，2019年全球19歲青少年的平均身高，中國是亞洲國家最高的（男生175.7公分，女生163.5公分）。

而從中方的統計數據來看，「中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）」指出，中國18至44歲男性和女性平均身高分別為169.7公分和158.0公分。報告稱，民眾在過去幾十年來身高增加的原因，是蛋白質、脂肪、碳水化合物三大營養素攝入充足，優質蛋白攝入不斷增加。

不過，中國兒童少年基金會去年發布的「2024兒童身高現狀報告」顯示，在對16-17歲孩子調研過程中，近八成孩子的身高低於家長預期，這些家長平均認為兒子應該要180公分、女兒要169公分。