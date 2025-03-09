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中國兩會／兩高報告 再提對台獨「嚴懲不貸」

記者陳政錄／綜合報導
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3月8日，14屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民檢察院檢察長應勇作最高人民檢察院工作報告。(中新社)
3月8日，14屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民檢察院檢察長應勇作最高人民檢察院工作報告。(中新社)

中國大陸全國兩會「兩高」8日發表年度工作報告，均提去年制定實施「懲獨22條」，對台獨「嚴懲不貸」。中國最高人民法院院長張軍表示，今年要深入反滲透、反間諜、反分裂、反恐怖、反邪教鬥爭，堅定維護國家主權、安全、發展利益，及強化港澳台僑同胞權益保護。

中國最高人民法院、最高人民檢察院俗稱「兩高」，8日於中國全國「兩會」的人大會議上發表年度工作報告。張軍在回顧去年工作中，第一項就表示，以嚴格公正司法維護國家安全與社會穩定，全面貫徹整體國家安全觀，堅持寬嚴相濟、懲防並舉、標本兼治，切實防風險、保安全、護穩定。

堅決維護國家政治安全方面。張軍提到，依法嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密等犯罪。深化反分裂反恐怖鬥爭，推動反恐維穩法治化常態化。還有，中國「兩高三部」制定實施《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（懲獨22條）。對宣揚「台獨」分裂主張、實施「台獨」分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。

中國最高人民檢察院院長應勇也在回顧去年工作時，提及最高檢會同最高法、國家安全部等制定懲獨意見，堅決捍衛國家主權、統一與領土完整。和貫徹港版國安法，跟依法嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動等。

全國兩會 間諜 港版國安法

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