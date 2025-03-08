史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

美國政府效率部負責人馬斯克 近日在一場講話中，稱中國等國家擁有比美國「好得多」的客運鐵路，更直言「如果你去到中國，你會體驗到史詩般的高鐵之旅。他們太棒了！」他批評美國鐵路客運的落後讓美國人感到「尷尬」，於美國人而言也是一種「悲哀」。

觀察者網引述美國財富雜誌網站、CNN、紐約時報等媒體報導，馬斯克近日在摩根史坦利科技會議的線上講話中，分享了自己在國外乘坐客運鐵路時的經歷，他盛讚中國高鐵「太棒了」，同時表示：「當你回到美國，你會覺得，美國國家鐵路客運公司（Amtrak，下稱「美鐵」）的情況糟糕透頂。」馬斯克直言：「如果你來自其他國家，請不要使用我們的國家鐵路。這會讓您對美國留下極差的印象。」

據了解，中國高鐵的速度至少為每小時186英里（約300公里），而美國最快的客運列車Acela快車，最高時速約為150英里（約241公里）。

馬斯克隨後提出國家鐵路私有化的觀點，宣稱美國政府應該「盡可能」地推動任何有可能的私有化進程，虧損嚴重的美鐵和美國郵政 服務首當其衝。他認為，美鐵私有化會帶來更好的體驗，但這需要國會的協同合作。

綜合美國知名科技媒體PCMag等介紹，美鐵公司營運著全美15條線路，2024年的乘客人數達到了創紀錄的3280萬人。儘管長期面臨基礎設施老化、服務質量差等積重難返的老毛病，但自1971年創立以來，這家依靠國家財政支持的美企便一直在抵制私有化的呼聲。

近日，美鐵發布了一份反對私有化的「白皮書」報告，質疑「美鐵私有化提案舊金旨在解決什麼問題」。報告以英國鐵路系統經歷了「災難性」30年私有化為例，駁斥了關於「私有化能夠改善服務」的觀點。

在很多業內人士看來，改善美鐵公司服務的關鍵在於繼續加大投資。2021年，美國國會批准了660億美元鐵路項目撥款，其中220億美元被專門用於美鐵公司未來五年的發展，這是美鐵自成立以來獲得的最大一筆長期資金。

在前任總統拜登 執政期間，美鐵將政府撥款用於維修鐵軌和橋梁，改善老舊車隊，以及擴大東海岸的服務範圍。但亟待解決的問題仍然很多：美國許多地區至今無法乘坐火車到達，服務也經常面臨延誤。