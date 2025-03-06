王毅喊話日本：謹記「借台灣生事就是給日本找事」

中國外長王毅在兩會記者會上，兩度大篇幅談到台灣，一次是回應有關聯大2758號決議的問題，一次是回應中日關係。(記者陳政錄／攝影)

中國外交部長王毅 7日主持全國「兩會 」外交記者會，他在回應日本媒體提問時，第二次談及台灣議題，抨擊日本仍有人與「台獨」勢力暗通款曲，要正告這些人，與其鼓吹「台灣有事，日本有事」，不如謹記，「借台灣生事，就是給日本找事」。

歷年全國「兩會」外交主題記者會，均會安排日本記者提問，去年時王毅回應了21題，但沒有日媒，一度引起討論，而在今天的記者會上，王毅在回應港媒有關台灣問題的提問後不久，就在回應日本共同社記者，有關中日兩國關係、恢復水產品進口的問題時，再度談到台灣。

王毅首先表示，去年11月，中日兩國領導人達成重要共識，同意按照四個政治文件精神，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。在雙方共同努力下，兩國關係呈現改善發展的積極勢頭。我們歡迎兩國各界加強往來，深化互利合作，改善國民感情，這些都是符合雙方長遠利益之舉。

因此，對於日媒關切如何全面推進日中戰略互惠關係，和日方關於恢復水產品進口、日企安心在中國經營的擔憂和期望，王毅回應，對於你提到的日方一些具體關切，中方將秉持負責任態度，依法依規妥善處理。

但王毅接下來話鋒一轉，強調今年是「中國人民抗日戰爭勝利80周年」。銘記歷史，是為了更好開創未來。淡忘歷史，就會迷失前進方向。

他說，當年，日本軍國主義曾對中國和亞洲各國人民犯下殘暴罪行，也給日本人民帶來深重災難。防止軍國主義陰魂復活，是日本時刻不可松懈的應盡義務，也是中國和亞洲人民不可挑戰的堅定意志。在良知和誠信的檢驗面前，日本應當恪守和平憲法精神，繼續走和平發展之路。

王毅抨擊，一個中國原則是中日關係的政治基礎。台灣回歸中國已經80年了，日本仍有人不思反省，與「台獨」勢力暗通款曲。我們要正告這些人，與其鼓吹「台灣有事，日本有事」，不如謹記，「借台灣生事，就是給日本找事」。

他最後喊話，中日交往源遠流長，日本應當最瞭解，中國是熱愛和平的力量，講信修睦的鄰邦。上千年來，中國給日本帶來的，從來都是機遇，而不是威脅。面對歷史大變局，什麼是為鄰之道，什麼是大勢所趨，日方有識之士應當深思熟慮，從善而行。