中軍費1.78兆、連4年增幅逾7% 李強：加速新質戰鬥力

3月5日，十四屆全國人大三次會議開幕會即將在北京人民大會堂舉行。這是全國人大代表走向會場。 (新華社)

中國5日公布今年財政預算 草案報告，其中國防支出（軍費預算）編列人民幣1.784兆元（以下同，約2498億美元），年增7.2%，增幅和去年相同。公共安全支出（維穩費用）則增長7.3%，達2428億元。這是自2022年以來，中國軍費預算增幅連續4年超過7%。

在日前召開的會前記者會上，全國人大會議發言人婁勤儉表示，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權安全發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界的和平穩定。

2020年到2024年中國的國防支出年增率則分別為6.6％、6.8％、7.1％、7.2％、7.2％。此外去年「公共安全」支出（維穩相關經費）2262.56億元，今年預算安排則為2428.28億元，增長7.3％。

路透報導指出，中國軍費增幅仍遠高於其今年約5％的經濟成長目標。分析人士說，這一增長符合預期，顯示北京在激烈的地緣政治挑戰中繼續進行軍事現代化的意願。中國仍是僅次於美國的世界第二大軍費支出國，而美國國防部2025年的財政年度預算為8500億美元。

國務院 總理李強5日發表政府工作報告指出，新的一年要全面深入貫徹軍委主席負責制，持續深化政治整訓，全力打好實現建軍100年奮鬥目標攻堅戰。「深入推動練兵備戰，加速發展新質戰鬥力，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。

中共總書記習近平 上任後，每年兩會期間必定會到解放軍和武警部隊代表團的全體會議並發表重要講話，其中包含具體的戰略工作部署。外界持續關注習近平未來幾天「下團組」時的相關發言。