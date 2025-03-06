撐過解放軍反貪腐清洗？陸軍司令李橋銘在兩會露面

久未露面的解放軍上將、陸軍司令員李橋銘五日現身兩會，受到外界關注，圖為去年八月李橋銘（右）與俄羅斯國防部副部長會見。(取材自俄羅斯國防部官網)

全國兩會 正召開，解放軍 因近年經歷反貪腐清洗，出席人員動態受矚目。日前，人大解放軍和武警部隊代表團成立時，央視「國防軍事」頻道畫面顯示，久未露面的解放軍陸軍司令李橋銘與會，破除「出事」傳聞。但人大主席團中，兩名軍工系統出身的全國人大常委則消失名單中。

14屆全國人大三次會議的解放軍和武警部隊代表團3日成立，中央軍委副主席張又俠、何衛東分別擔任代表團團長、副團長。

香港 明報指出，根據央視「國防軍事」報導畫面，陸軍司令李橋銘參與成立大會，等同破除外界此前關於其「出事」傳聞。其左手邊是空軍司令常丁求。

不過，同為14屆人大代表的袁華智、王春寧仍未公開現身，報導指出，在央視鏡頭中未發現2人的身影。

去年12月23日，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京81大樓舉行，當時共有4名上將集體缺席，分別是李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，引發外界揣測。

英國金融時報日前報導，軍方代表團只剩267人，減少的14人均因貪腐被查而遭免職。據比對名單，軍方代表團人員減少幅度比大陸人大、政協的任何省區代表及界別委員都要大。

根據央視報導，張又俠3日在代表團成立大會上表示，「要持續改善會風，嚴守政治紀律，嚴肅作風要求，嚴格安全管理，充分展現軍隊代表的良好形象和精神風貌」。

港媒指出，本次人大主席團共176人，去年主席團則是181人。過去一年裡，有大批軍工系統高層落馬，此次兩名軍工系統出身的全國人大常委並不在名單中，包括前湖南省委書記許達哲、中核集團總工程師羅琦。兩人都是去年人大主席團成員，今年都沒有出席人大會議開幕式。