我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

撐過解放軍反貪腐清洗？陸軍司令李橋銘在兩會露面

記者陳宥菘／綜合報導
久未露面的解放軍上將、陸軍司令員李橋銘五日現身兩會，受到外界關注，圖為去年八月李橋銘（右）與俄羅斯國防部副部長會見。(取材自俄羅斯國防部官網)
久未露面的解放軍上將、陸軍司令員李橋銘五日現身兩會，受到外界關注，圖為去年八月李橋銘（右）與俄羅斯國防部副部長會見。(取材自俄羅斯國防部官網)

全國兩會正召開，解放軍因近年經歷反貪腐清洗，出席人員動態受矚目。日前，人大解放軍和武警部隊代表團成立時，央視「國防軍事」頻道畫面顯示，久未露面的解放軍陸軍司令李橋銘與會，破除「出事」傳聞。但人大主席團中，兩名軍工系統出身的全國人大常委則消失名單中。

14屆全國人大三次會議的解放軍和武警部隊代表團3日成立，中央軍委副主席張又俠、何衛東分別擔任代表團團長、副團長。

香港明報指出，根據央視「國防軍事」報導畫面，陸軍司令李橋銘參與成立大會，等同破除外界此前關於其「出事」傳聞。其左手邊是空軍司令常丁求。

不過，同為14屆人大代表的袁華智、王春寧仍未公開現身，報導指出，在央視鏡頭中未發現2人的身影。

去年12月23日，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京81大樓舉行，當時共有4名上將集體缺席，分別是李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，引發外界揣測。

英國金融時報日前報導，軍方代表團只剩267人，減少的14人均因貪腐被查而遭免職。據比對名單，軍方代表團人員減少幅度比大陸人大、政協的任何省區代表及界別委員都要大。

根據央視報導，張又俠3日在代表團成立大會上表示，「要持續改善會風，嚴守政治紀律，嚴肅作風要求，嚴格安全管理，充分展現軍隊代表的良好形象和精神風貌」。

港媒指出，本次人大主席團共176人，去年主席團則是181人。過去一年裡，有大批軍工系統高層落馬，此次兩名軍工系統出身的全國人大常委並不在名單中，包括前湖南省委書記許達哲、中核集團總工程師羅琦。兩人都是去年人大主席團成員，今年都沒有出席人大會議開幕式。

久未露面的解放軍上將、陸軍司令員李橋銘五日現身兩會，受到外界關注。(央視視頻截圖...
久未露面的解放軍上將、陸軍司令員李橋銘五日現身兩會，受到外界關注。(央視視頻截圖)

解放軍 全國兩會 香港

上一則

宇樹機器人秀出李小龍招牌動作 720度迴旋踢飛木棍

下一則

中軍費1.78兆、連4年增幅逾7% 李強：加速新質戰鬥力

延伸閱讀

解放軍戰備警巡頻次創新高 加速由訓轉戰

解放軍戰備警巡頻次創新高 加速由訓轉戰
冷眼集／發布資訊貧乏 國軍有效監控？

冷眼集／發布資訊貧乏 國軍有效監控？
中國兩會本周登場 解放軍代表團規模縮小…專家解讀：加強對軍隊控制

中國兩會本周登場 解放軍代表團規模縮小…專家解讀：加強對軍隊控制
解放軍設操演區 美國務院：密切關注、中國挑釁損和平

解放軍設操演區 美國務院：密切關注、中國挑釁損和平

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價