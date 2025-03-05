我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

經濟挑戰迎難上 兩會開議 李強：今年經濟成長目標5%

記者陳政錄、黃雅慧／綜合報導
中國第14屆全國人大會議開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。（特派記者黃雅慧／攝影）
中國第14屆全國人大會議開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。（特派記者黃雅慧／攝影）

中國第14屆全國人大三次會議5日開幕，總理李強發布政府工作報告，將今年中國經濟增長預期目標訂為5%，和去年相同，也符合各界預期。李強在報告中說，這「既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向」。

中國經濟情勢不佳，全國人大會議發言人婁勤儉4日在記者會上坦言，經濟面臨不少困難，外需挑戰加大，內需也不足，致使中國企業生產困難，他呼應北京日前舉行民營經濟座談會，增強民企信心，強調法治是最好的營商環境，將加速推動民營經濟促進法；BBC分析指出，中國面臨「最難就業年」，人大代表促進就業的相關提案也引發大量關注。

婁勤儉指出，不可否認，當前外部環境帶來影響，經濟面臨不少困難挑戰。從外部看，世界經濟政治不確定性上升，外需挑戰加大；另一方面，中國國內需求不足，中國企業生產困難。但他認為，同時要看到中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好條件與趨勢沒有變。

針對企業關注「民營經濟促進法」草案，婁勤儉稱，該法案是將關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境，提振民營企業家發展信心，促進民營經濟健康發展等，具有重大意義。之後，將根據（人大）常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律盡快頒布。

至於外界關注地方隱形債務等問題，婁勤儉回應，今年2兆元人民幣(約2752億美元)置換債券發行相關工作已啟動，將有效防範化解地方政府債務風險，有力保障地方財政平穩運行。全國人大常委會將依照有關法律規定，加強政府債務管理情況的監督。

然而，兩會結束後不久就是畢業季，BBC報導，根據中國教育部預測，今年將有1222萬名高校生畢業，進入社會。此前，中國已經在2024年迎來1179萬高校畢業生，已被公認為「史上最難就業季」，今年的就業情況只會更加困難。

在此困境下，外界格外關注兩會中促進就業的相關提案。全國人大代表李東生等人就靈活就業人員社會保險參保一事，提出或可下調靈活就業人員社保統籌基金繳費費率，減輕繳費負擔，或建立靈活就業人員社保繳納動態調整機制，或取消靈活就業人員部分險種的社保參保限制。該提案獲得大量關注，也引發諸多好評。

但現實是，許多應屆畢業生都表示找工作「壓力巨大」，並多次強調他們已經按照市場情況下調自己的薪資待遇期望，「上岸」卻仍遙遙無期。

為了粉飾就業數據，部分高校開始鼓吹「靈活就業」，一名2023年畢業生表示，他沒工作時，輔導員要他開一個抖音帳號，在畢業去向上寫「靈活就業」，「一個帳號我就成了有工作的人，沒工資也沒關係」。

中國全國人大會議發言人婁勤儉（中）主持人大記者會，坦言經濟面臨不少困難，人大將加...
中國全國人大會議發言人婁勤儉（中）主持人大記者會，坦言經濟面臨不少困難，人大將加速推動民營經濟促進法。 （中新社）

就業 李強 兩會

上一則

帳篷大的胡慧珊紀念館 普立茲克獎劉家琨：生涯最有意義

下一則

關稅戰 紐時：中謹慎不上談判桌 川普再施壓

延伸閱讀

中國人大會議將登場 今年可能也沒「總理記者會」

中國人大會議將登場 今年可能也沒「總理記者會」
紐西蘭副總理將訪中 遇解放軍軍艦演習 與庫克群島角力

紐西蘭副總理將訪中 遇解放軍軍艦演習 與庫克群島角力
中國提振消費 李強：中長期轉變發展方式的重大舉措

中國提振消費 李強：中長期轉變發展方式的重大舉措
哈爾濱亞冬會閉幕 蒙古、庫克群島總理出席

哈爾濱亞冬會閉幕 蒙古、庫克群島總理出席

熱門新聞

3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價