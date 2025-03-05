經濟挑戰迎難上 兩會開議 李強：今年經濟成長目標5%

中國第14屆全國人大會議開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。（特派記者黃雅慧／攝影）

中國第14屆全國人大三次會議5日開幕，總理李強 發布政府工作報告，將今年中國經濟增長預期目標訂為5%，和去年相同，也符合各界預期。李強在報告中說，這「既是穩就業 、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向」。

中國經濟情勢不佳，全國人大會議發言人婁勤儉4日在記者會上坦言，經濟面臨不少困難，外需挑戰加大，內需也不足，致使中國企業生產困難，他呼應北京日前舉行民營經濟座談會，增強民企信心，強調法治是最好的營商環境，將加速推動民營經濟促進法；BBC分析指出，中國面臨「最難就業年」，人大代表促進就業的相關提案也引發大量關注。

婁勤儉指出，不可否認，當前外部環境帶來影響，經濟面臨不少困難挑戰。從外部看，世界經濟政治不確定性上升，外需挑戰加大；另一方面，中國國內需求不足，中國企業生產困難。但他認為，同時要看到中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好條件與趨勢沒有變。

針對企業關注「民營經濟促進法」草案，婁勤儉稱，該法案是將關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境，提振民營企業家發展信心，促進民營經濟健康發展等，具有重大意義。之後，將根據（人大）常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律盡快頒布。

至於外界關注地方隱形債務等問題，婁勤儉回應，今年2兆元人民幣(約2752億美元)置換債券發行相關工作已啟動，將有效防範化解地方政府債務風險，有力保障地方財政平穩運行。全國人大常委會將依照有關法律規定，加強政府債務管理情況的監督。

然而，兩會 結束後不久就是畢業季，BBC報導，根據中國教育部預測，今年將有1222萬名高校生畢業，進入社會。此前，中國已經在2024年迎來1179萬高校畢業生，已被公認為「史上最難就業季」，今年的就業情況只會更加困難。

在此困境下，外界格外關注兩會中促進就業的相關提案。全國人大代表李東生等人就靈活就業人員社會保險參保一事，提出或可下調靈活就業人員社保統籌基金繳費費率，減輕繳費負擔，或建立靈活就業人員社保繳納動態調整機制，或取消靈活就業人員部分險種的社保參保限制。該提案獲得大量關注，也引發諸多好評。

但現實是，許多應屆畢業生都表示找工作「壓力巨大」，並多次強調他們已經按照市場情況下調自己的薪資待遇期望，「上岸」卻仍遙遙無期。