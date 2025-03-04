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美再加徵10%關稅 中外交部：中國人不信邪、不怕鬼

記者謝守真／即時報導
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中國外交部發言人林劍稱，美方如果執意打關稅戰、貿易戰，中方將奉陪到底。（路透）
中國外交部發言人林劍稱，美方如果執意打關稅戰、貿易戰，中方將奉陪到底。（路透）

美國宣布3月4日起對中國輸美產品再次加徵10%關稅，覆蓋大多數中國輸美產品。中國方面則於4日午間宣布四項措施反制美國。中國外交部4日對此回應稱，美方透過加徵關稅施壓謳詐是恩將仇報，中國人民從來不信邪，不怕鬼，不吃霸道霸凌那一套。美方如果執意打關稅戰、貿易戰，中方將奉陪到底。

在4日下午例行記者會上，中國外交部發言人林劍回應相關提問時指出，相信大家應該也注意到了中方的相關部門發布的公告，美方執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明反對立場，採取的反制措施完全是維護自身權益的正當、必要之舉。

林劍說，芬太尼問題的根源在於美國本身。中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力措施幫助美國應對芬太尼問題，這是有目共睹的，美國各界人士多次對中方表示感謝。「美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，透過加徵關稅施壓謳詐，這是恩將仇報」，不僅解決不了美國自身的問題，還將嚴重破壞雙方在禁毒領域的對話與合作。

林劍重申，「中國人民從來不信邪，不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套」，施壓、脅迫和威脅不是同中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上，同中方磋商解決各自關切。

「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或別的什麼戰，中方將奉陪到底，我們奉勸美方收起霸凌嘴臉，趁早回到對話合作的正確軌道上來」，林劍說。

此前，川普政府於2月底宣布，3月4日起對中國再加徵10%關稅，同時，在同日對加拿大及墨西哥加徵25%關稅。而加徵關稅的理由是，毒品走私問題「令人無法接受」，他認為上述三國因應問題的相關進展不足。

對於美國的新一波關稅措施，中國4日午間一口氣宣布四項反擊措施，包括：3月10日起對740項美國農產品加徵10%或15%關稅、將10家美國企業列入不可靠實體清單、將15家美國實體列入出口管制管控名單，同時，在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下起訴美國最新加徵關稅措施。

關稅 貿易戰 墨西哥

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