中國兩會即將登場 解放軍十數名高階將領恐缺席

在中共中央持續強力反腐下，預估可能有十多名解放軍高級將領將缺席今年全國兩會。圖為去年3月11日解放軍代表抵達北京人民大會堂外，準備參加全國人民代表大會閉幕。（路透）

中國年度政治大戲—全國兩會（人大與政協）將於本周登場，美國之音指出，中共 正在進行的大規模反腐運動已經導致愈來愈多軍中大老虎落網。由於這個運動擴展的範圍越來越大，預料可能有十多名解放軍 高級將領將缺席今年兩會。

今年中國全國政協、人大會議將分別於4日、5日登場。上個月24日，中共中央紀委國家監委網站通報：經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國航空工業集團有限公司（下稱「中航工業」）原黨組書記、董事長譚瑞松嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

中國財新網指出，技術官僚出身的譚瑞松曾負責共軍戰機技術開發及保密工作。中航工業則是中國特大型航空央企，設有航空武器裝備、軍用運輸類飛機、直升機、機載系統、通用航空、航空研究、飛行試驗、航空供應鏈與軍貿、專用裝備、汽車零部件、資產管理、金融、工程建設等產業，下轄100餘家成員單位，員工約40萬人。

美國之音引述分析人士看法指出，中國國家主席習近平 發動的反腐運動主要目的是確保解放軍各級將領對他的個人忠誠，而不是真正對貪腐的關切。過去兩年中，有超過14名高級官員受到懲處。

去年6月，中共中央軍委政治工作會議在陝西延安召開。習近平在會中強調，「要堅持黨對軍隊絕對領導」，「槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中」。

「清洗很可能反映出黨的其他領導人對習近平愈來愈大的挑戰。那些被懷疑對習近平不夠忠誠的軍方領導人就有可能最先遭到解職。」日本立命館亞洲太平洋大學亞太研究教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）向美國之音表示。

「軍中貪腐並不新鮮。貪腐指控是習近平整肅對他統治構成潛在挑戰者的一個工具，」佐藤洋一郎說。

美國之音指出，反腐運動也引起相當程度的政治混亂，因為目標人物也包括了部分與習近平關係密切的官員，如中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華海軍上將。

中國前後兩任國防部長魏鳳和與李尚福也在2023年被解職或受到懲處。李尚福是在任上落馬，魏鳳和則是卸任後被整肅。

美國之音表示，分析人士認為，反腐和清洗有可能強化習近平的地位，但也可能產生負面效果，士氣因此低落，中共奪取台灣的軍事能力也很難不受影響。

「如果習近平不能確保解放軍在一場衝突中能夠取勝，他是不會甘冒對台灣或在南中國海作戰可能帶來的風險的，」德國柏林「墨卡托中國研究中心」（MICS）首席研究員拉加達（Helena Legarda）指出。「短期看，至少在這第二波反腐運動尚未結束之前，北京發動一次公開衝突的動機可能不會那麼高。」

華盛頓智庫國家亞洲研究局（NBR）局長甘浩森（Roy Kamphausen）也表示，「持續十年的解放軍反腐運動對士氣產生了負面影響，解放軍完成使命的能力也因此受到削弱，盡管軍隊的技術裝備水準在不斷提高，」甘浩森對美國之音說。「這一切表明，習近平想要以武力奪取台灣的意願已有所降低。」